Met een vriend loop ik op zondagmiddag het vanwege corona uitgebouwde en volledig overdekte terras op van de oude poffertjeskraam. Omdat het zo nu en dan regent, beslissen we dat we binnen willen blijven en kijken rond, op zoek naar een plekje. De scholier in de bediening kondigt aan dat hij eerst een paar vragen moet stellen en kijkt ons serieus aan: „Ehhh.... heeft u corona?”

