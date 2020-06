RvS: Aboutaleb mocht betoging bij Sintintocht Rotterdam verbieden

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam mocht demonstranten in 2016 verbieden om voor en tegen Zwarte Piet te protesteren. Dat staat te lezen in woensdag gepubliceerde uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS), de hoogste bestuursrechter van Nederland. De RvS sluit zich daarmee aan bij een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank uit 2018. Volgens de RvS mocht Aboutaleb de demonstraties tegenhouden omdat de openbare veiligheid en de veiligheid van aanwezige kinderen in het geding was.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had in 2016 in Rotterdam willen demonsteren, waar op dat moment de Sinterklaasintocht plaatsvond. De groep wilde eerder bij de landelijke intocht in Maassluis protesteren, maar werd daar weggestuurd door burgemeester Edo Haan. Daarop besloten de demonstranten uit te wijken naar Rotterdam. Aboutaleb vreesde echter voor escalaties omdat duidelijk was dat rechtse groepen KOZP wilden blokkeren. Volgens de burgemeester was er in Rotterdam te weinig politie paraat. Ook droeg Aboutaleb als argument aan dat de demonstratie van tevoren niet was aangemeld. Bussen met KOZP-aanhangers mochten daarom de stad niet in.

Ondanks het verbod begonnen sommige demonstranten met een betoging aan de noordzijde van de Erasmusbrug. Daarbij werden 180 mensen aangehouden. Achteraf concludeerde justitie dat een deel van de arrestanten onterecht was opgepakt.

Een aantal actievoerders tekende achteraf bezwaar aan bij de gemeente Rotterdam, omdat zij vonden dat Aboutaleb de spontane protestactie niet had mogen tegenhouden. Door de demonstranten weg te houden uit de stad, maakte hij inbreuk op hun vrijheid van meningsuiting, vonden zij. De gemeente wees het bezwaar af, waarop de eisers naar de rechter stapten.