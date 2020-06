Roger Federer pas in 2021 weer in actie na knieoperatie

Mocht er dit jaar nog internationaal getennist worden, dan zal Roger Federer niet meer in actie komen. De 38-jarige Zwitser laat tennisjaar 2020 volledig aan zich voorbij gaan, zo maakte hij woensdag bekend op Twitter. Federer werd twee weken geleden geopereerd aan zijn rechterknie en neemt de tijd om weer op zijn oude niveau terug te keren.

In februari werd de Zwitser ook al behandeld aan zijn gewricht, nadat hij een blessure had opgelopen tijdens de Australian Open. Bij dat toernooi reikte Federer tot aan de halve finales, waarin hij verloor van de latere winnaar - de Serviër Novak Djokovic. Federer had na die eerste operatie al besloten in ieder geval het gravelseizoen volledig over te slaan.

„Ik ga mijn fans en de tour enorm missen. Ik zie er naar uit iedereen weer te zien aan het begin van 2021″, aldus de Zwitser. Twintigvoudig grandslamwinnaar Federer won met de Australian Open in 2018 zijn voorlopig laatste grand slam. Op het gras van Wimbledon haalde hij een jaar later nog de finale, die hij na een lange partij uiteindelijk verloor van Djokovic.

Het tennisseizoen is door de coronapandemie volledig stilgelegd. In ieder geval worden tot eind juli geen proftoernooien gespeeld bij de ATP en de WTA. Van de grand slams is Wimbledon al volledig geschrapt. Het belangrijkste graveltoernooi van het jaar, Roland Garros, is voorlopig verplaatst naar september. De eerste speelronde in de US Open staat gepland op 31 augustus.