Rechter: schorsing Haga-directeur rechtmatig

Directeur Soner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum is rechtmatig geschorst door de bestuursvoorzitter van de omstreden islamitische middelbare school. De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft woensdag bepaald dat Atasoy voorlopig een stap opzij doet en „per direct alle sleutels, bankpasjes en andere bescheiden van de school moet inleveren”. Voorzitter Mohammed Laamimach gaat nu naar eigen zeggen „op korte termijn” op zoek naar een interim-directeur en zal met een extern bureau „een verbetertraject” optuigen voor het Haga.

Twee dagen nadat hij Atasoy had geschorst, ontsloeg de voorzitter op 27 mei ook medebestuurder Sadrettin Karadag. Dat ontslag op staande voet is volgens de rechter eveneens rechtsgeldig. Laamimach heeft „telkens conform de statuten” gehandeld, aldus de rechtbank, terwijl dat niet zou gelden voor zijn twee collega's.

Karadag en Atasoy hebben Laamimach zelf ook geschorst en vervolgens ontslagen, nadat hij hen de wacht had aangezegd. Die maatregelen zijn door dit vonnis van tafel. Volgens de rechtbank lapten de twee „de schorsing en het ontslag aan hun laars” door Laamimach óók de wacht aan te zeggen. „De huidige impasse en daarmee de onbestuurbaarheid van de school zijn dan ook grotendeels aan hen te wijten”, aldus de rechtbank. Atasoy was de afgelopen weken ondanks zijn schorsing betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen van de school, waardoor onzekerheid ontstond onder ouders en personeel over wie de leiding had.

Door het ontslag van Karadag en Atasoy is Laamimach momenteel de enige bestuurder van het Haga. Hij zal in samenspraak met de medezeggenschapsraad „op korte termijn” proberen een interim-leiding te vinden, zegt hij. Zelf blijft hij aan als voorzitter van het algemeen bestuur, het orgaan dat toezicht houdt op de dagelijkse leiding van de school.

De uitspraak betekent een voorlopig, maar nog niet definitief einde aan de bestuurscrisis op het Haga. Atasoy en Karadag beginnen volgens hun advocaat een bodemprocedure tegen hun schorsing en ontslag. Ook zal Atasoy volgens hem bij een kantonrechter het ontslag aanvechten dat Laamimach anderhalve week na zijn schorsing liet volgen. Dat ontslag was geen onderdeel van de zaak waarover de rechter woensdag vonnis wees.

Lees ook: Interne opstand tegen ‘autoritaire’ directeur Haga Lyceum Amsterdam

Inspectie-onderzoek

Rondom het Cornelius Haga Lyceum is het al langere tijd onrustig. Begin vorig jaar waarschuwde de AIVD voor de radicaal-islamitische kringen waarin onder anderen directeur Atasoy zich zou begeven. Er volgde een uitgebreid inspectie-onderzoek, maar bewijs van anti-democratisch onderwijs werd niet gevonden. Wel zou de Haga-leiding zich schuldig maken aan financieel wanbeheer. Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) droeg daarop het bestuur op op te stappen, op straffe van intrekking van de rijksfinanciering. De rechter oordeelde in januari van dit jaar echter dat er onvoldoende bewijs was voor zo’n verregaande maatregel.

Gedurende al die onrust bleven docenten en ouders naar buiten toe voortdurend achter Atasoy staan. Dit veranderde de afgelopen maanden. De ouderraad trok zich grotendeels terug en de medezeggenschapsraad schreef een brandbrief uit onvrede over het functioneren van Atasoy. Bestuursvoorzitter Laamimach kondigde vervolgens een schorsing aan vanwege de „autoritaire leiderschapsstijl” van de directeur. Twee weken terug onthulde NRC dat de Inspectie van het Onderwijs is afgeluisterd tijdens haar onderzoek op het Haga. Volgens meerdere bronnen rond de school zat Atasoy hierachter. Laamimach nam deze „signalen” mee in zijn schorsingsbesluit. De inspectie heeft inmiddels aangifte gedaan van het afluisteren.