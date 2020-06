Moederbedrijf Thuisbezorgd wil Amerikaanse marktleider overnemen

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van bestelwebsite Thuisbezorgd.nl, voert gesprekken over een overname van de Amerikaanse concurrent Grubhub. Dat heeft het bestuur van de Brits-Nederlandse bezorgservice woensdag bevestigd na speculaties daarover in internationale media. Volgens de Amerikaanse zender CNBC is een akkoord woensdag al mogelijk.

De gesprekken tussen de bedrijven zijn volgens Just Eat Takeaway zelf al in een vergevorderd stadium. Grubhub moet omgerekend zo’n 4,6 miljard euro kosten en dat bedrag zou volledig moeten worden afgehandeld in aandelen. Volgens eenzelfde constructie fuseerde het van oorsprong Nederlandse Takeaway.com begin dit jaar al met de Britse tegenhanger Just Eat. Een combinatie met Grubhub biedt toegang tot de Amerikaanse markt.

Grubhub is de grootste bezorgdienst van de Verenigde Staten maar heeft het daar moeilijk, onder meer door concurrentie van UberEats. Dat bedrijf was volgens CNBC ook een kandidaat voor overname maar zou op het punt staan zich terug te trekken, onder meer omdat volgens de Amerikaanse mededingingsautoriteit SEC de taxidienst dan een monopoliepositie zou kunnen krijgen op de bezorgmarkt.