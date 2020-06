EO is voorloper in het racismedebat op tv

Het moet niet gekker worden met de daadkracht van de publieke omroep! Na het succes van het coronamagazine Frontberichten is er alweer in een vloek en een zucht een kort dagelijks programma gecreëerd – met berichten van een ander front. Zes dagen nadat premier Rutte erkende dat ‘ook hier’ racisme voorkomt is er elke dag Ook hier op NPO2, waarin Dwight van van de Vijver tien minuten lang Nederlanders interviewt over hun ‘ervaringen van racisme’.

Dinsdag hoorden we een jonge vrouw vertellen dat de dominee haar een knuffelallochtoon noemde „omdat elke kerk er een nodig heeft”. Een studente kreeg steeds het compliment: „Wat knap dat jíj VWO hebt gedaan.” Een andere jonge vrouw vertelde over de poep waarmee haar fiets werd ingesmeerd.

Je kunt je afvragen waarom een programma als Ook hier niet al vijf, tien, vijfentwintig of veertig jaar geleden is gemaakt, maar nu is het er in elk geval en je kunt ook hopen dat het over vijf of tien jaar niet meer nodig is. Er is nog iets opmerkelijks. Deze rubriek is niet gemaakt door de oude socialisten van BNNVARA of de liberalen van Avrotros, maar door de Evangelische Omroep.

Toeval is dat niet. Bij de EO is de sfeer van leerstelligheid en van donkere luchten die laag boven de ernstige gezichten van Andries Knevel en Tijs van den Brink hingen, allang niet meer de enige norm. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van die ontwikkeling is Kefah Allush, die sinds 2012 het interviewprogramma De Kist presenteert, waar hij vorig jaar de Sonja Barend Award mee won. Deze zomer gaat hij de talkshow Op1 mede presenteren en volgens het AD gooit hij verrassend hoge ogen als kandidaat voor het programma dat De Wereld Draait Door moet opvolgen.

Het is Allush’ door empathie en nieuwsgierigheid gedragen werkwijze die hem tot het gezicht van de vernieuwde EO maakt. Dinsdag begon zijn nieuwe reisserie Jezus van Nazareth verovert de wereld, waarin de sporen van Jezus’ apostelen worden gevolgd. Inderdaad, très EO, compleet met gedragen teksten over een „kleine joodse sekte die wist uit te groeien tot de grootste godsdienst op aarde”.

Een Vlaamse kloosterling zegt dat het „allemaal in de Schrift” staat, maar Allush blijft niet met zijn neus in de Bijbel steken. In Jeruzalem laat hij zich vergezellen door archeoloog en theoloog Jürgen Zangenberg die vriendelijk en zakelijk vertelt wat er uit de materiële resten valt af te leiden – en vooral wat niet. Op een gegeven moment dalen de twee af in een half ondergrondse ruïne. De verbeelding van de presentator draait op volle toeren: „Ik zie het helemaal voor me, hoe ze hier samenkwamen om te bidden, te eten en elkaar verhalen over Jezus te vertellen.” Maar de archeoloog bestudeert het pleisterwerk en is onverbiddelijk. Dit was een waterreservoir. Allush: „Wat doe je moeilijk man!” Hij wil graag geloven „dat ze hier lekker vroegchristelijk zaten te zijn”.

Zo trekt hij door het Heilige land, gedreven door een grote nieuwsgierigheid, die onder meer een goed gesprek oplevert over Judas. De verrader wordt doorgaans afgeschilderd als het absolute kwaad, maar, zo vraagt Allush zich af, wat zou er zijn gebeurd als hij Jezus níet aan de Romeinen had uitgeleverd? Was zonder dat verhaal wel iets van die wereldgodsdienst terecht gekomen?

De redenering tekent de instelling van dit moderne EO-gezicht. Hij speurt de wereld niet af op zoek naar historische bevestiging van Bijbelverhalen, maar in de wetenschap dat het geloof uit hemzelf moet komen. Met Allush is bij de EO de verbeelding aan de macht.