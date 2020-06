Hedendaagse fotografie uit Afrika: wie geeft de genadeslag van de waarheid?

‘Wij hadden in alle opzichten eigenlijk allang afgeslacht moeten worden”. Dat zijn de woorden van een witte vrouw die de Zuid-Afrikaanse fotograaf Sydelle Willow Smith in 2016 vastlegde voor haar serie ‘Un/Settled’. Een beetje nonchalant staat ze op de foto. Ze heeft een buggy met de rug naar ons toe, zodat we niet kunnen zien hoe het kind eruit ziet dat in dat wagentje zit. De vrouw zelf oogt welvarend, ze lijkt ook alle tijd te hebben daar op dat lege Sea Point in Kaapstad. Wie alleen de foto bekijkt denkt in de wereld te zijn beland van de rijke witte Zuid-Afrikanen, waar een vrouw zich omdraait om op een afstandje te kijken wat er gaande is. Het geschreven verhaal bij de foto verandert de betekenis van het afgebeelde verhaal.

Un Settled Sydella Willow Smith, Foto Sydella Willow Smith

Welke van de twee geeft, zoals W.F. Hermans fotografie ooit omschreef, „de genadeslag van de waarheid”? Geen van beide, maakt Willow Smith ons duidelijk. Ze interviewde de mensen die ze portretteerde om te benadrukken dat wat je ziet altijd in een context geplaatst moet worden: je kan niet alleen afgaan op wat je ziet. Er hangen in het Afrikamuseum in Berg en Dal vier van dergelijke portretten, waarbij de avonturier die met de handen in zijn zij voor een oude plaat van het hele continent staat alsof hij Livingstone zelve is, wel een hele mooie is. Weer zijn het de eigen vooroordelen die het portret invullen, totdat je leest wat de man te vertellen heeft: belachelijk vindt hij de zelfingenomenheid van figuren als Livingstone, Stanley en koning Leopold. En kwalijk vooral dat die zelfingenomenheid nog steeds terugkaatst op de westerse economische visie op Afrika.

Willow Smith is een van de zeventien fotografen van wie werk te zien is op de tentoonstelling Door de lens van. Hedendaagse fotografen uit Afrika in het Afrika Museum. De organisatie World Press Photo en de African Journalism Database hebben ruim 500 fotografen aan zich verbonden. Een deel ervan gaat puur journalistiek te werk, maar het grootste deel richt zich op het vertellen van verhalen over hun omgeving – de storytelling. Sommige van die zeventien fotografen vertellen indrukwekkende journalistieke verslagen over het nieuws. Tegen de achtergrond van een muur met protestkreten heeft Salih Basher deelnemende demonstranten afgebeeld die in april 2019 een einde maakten aan de al dertig jaar durende heerschappij van al-Bashir.

Fascinerend en somber

Ook de verbeelding van de misdaden van Boko Haram door de Nigeriaanse fotograaf Etinosa Yvonne maken indruk. Ze zocht de slachtoffers op en plaatste in hun portretten afbeeldingen van plekken waar ze hun traumatische ervaring hadden opgelopen. De verhalen worden letterlijk en figuurlijk in het hoofd geplaatst: de foto’s zijn even fascinerend als somber makend.

Yassine Alaoui Ismaili, Casablanca, Not the Movie Foto Yassine Alaoui Ismaili

De nieuwsverhalen passen in het bestaande beeld dat we hebben – terwijl de African Journalism Database inzet op het vertellen van andere verhalen. De mooiste series spelen dan met die vooroordelen die we hebben. Zo zijn er foto’s van de Marokkaanse fotograaf Yoriyas, die met een vette knipoog de serie ‘Casablanca, Not the Movie’ maakte. De film uit 1942 bepaalde lange tijd het imago van Casablanca – terwijl de film in Hollywood werd opgenomen. Wie Casablanca echter bekijkt vanuit de ogen van een bewoner, ziet hele andere stromen en stromingen die contrasteren, zo niet fragmenteren. Dan krijg je bijvoorbeeld de kleurigste parkeerplaats ooit: gebedskleedjes liggen naast elkaar, tussen de biddende gelovigen in staan enkele auto’s. Of de vrouw in boerka die in haar ene hand boodschappen in een tasje van Proliand heeft en in de ander een wit kind in kleurig hemdje en korte broek. Ze kloppen niet met de verhalen die ons altijd verteld zijn.

Lees ook: World Press Photo wil uit de hele wereld komen

Dat benadrukt ook de Rwandese fotograaf Jacques Nkinzingabo die met ‘The Country in Progress’ af wil van de associatie die Rwanda onmiddellijk koppelt aan de genocide van 1994. Het gaat Nkinzingabo om de ongeziene kant die juist zijn alledaagse wereld is. De reclame voor Primus bier of een knalgele vers geverfde muur. Wie nu denkt: die geverfde muur staat vast symbool voor het wegpoetsen van het verleden, zit ernaast. Het is een frisse, pas geverfde muur.

Fotografie Door de lens van. Hedendaagse fotografen uit Afrika. T/m 21 februari 2021, Afrikamuseum, Berg en dal. Inl: afrikamuseum.nl ●●●●●