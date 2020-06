Gebruikers Airbnb eisen 6,5 miljoen euro aan servicekosten terug

Zo’n 32.000 Nederlandse gebruikers van Airbnb eisen samen een bedrag van 6,5 miljoen euro van het verhuurplatform terug. Het gaat om onterecht in rekening gebrachte servicekosten bij in totaal 115.000 facturen. De eisers hebben zich aangesloten bij een aantal Nederlandse claimbedrijven, die het geld namens hen proberen terug te halen.

Voor iedere boeking rekent Airbnb servicekosten door aan de huurder. Dat mag niet, oordeelde de kantonrechter in Amsterdam in maart. Door zowel bij huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen, overtreedt Airbnb de wet. Claimbedrijf Twee Heren BV stond een gebruiker van het platform in de zaak uit maart bij. Het bedrijf heeft sindsdien 50.000 facturen ontvangen van 10.000 andere gebruikers die de te veel betaalde kosten via het bedrijf willen terughalen, zegt Twee Heren BV, en is inmiddels een aantal nieuwe rechtszaken gestart.

Ook andere bureaus doken op de zaak. Bij Appeal meldden zich nog eens 11.760 consumenten die gemiddeld 3,5 boekingen deden. Ook de Consumentenbond is inmiddels samen met ConsumentenClaim betrokken bij claims tegen Airbnb. Bij de Consumentenbond meldden zich tienduizend gebruikers, die goed waren voor gemiddeld 5,5 boekingen per persoon. Zij eisen per persoon gemiddeld 260 euro van Airbnb terug. Om het geld terug te krijgen, verwacht de Consumentenbond uiteindelijk de gang naar de rechter te moeten maken. Appeal is al een rechtszaak gestart.

Airbnb gaat in beroep

In hoeverre het geld zal worden terugbetaald, is nog niet duidelijk. Airbnb zegt in een reactie dat de uitspraak van de kantonrechter geen precedent vormt. Het platform wijst er bovendien op dat de uitspraak haaks staat op een eerder oordeel van het Europees Hof uit 2019, waarin Airbnb werd bestempeld als een informatiedienst en dus niet als bemiddelaar. Daarom wil het bedrijf nog in hoger beroep.

In maart van dit jaar oordeelde de kantonrechter anders: Airbnb gedraagt zich volgens de Nederlandse rechter als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder. Volgens de Nederlandse wet mag een bemiddelaar wel kosten bij de verhuurder in rekening brengen, maar niet aan de huurders. Airbnb berekent aan gebruikers echter percentages van de overnachtingsprijs door, en die commissie kan oplopen tot wel 20 procent.

Ook andere verhuurplatforms lijken dit te doen, bleek maandag uit onderzoek van NRC. HomeAway en Belvilla maken gebruik van vergelijkbare constructies waarbij ze zowel aan huurders als verhuurders vergoedingen vragen. Natuurhuisjes.nl deed dit ook, maar is daar begin juni mee gestopt.