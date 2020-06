Fitness-gigant scoort op markt

Voetbal de Nederlandse volkssport nummer één? Niet meer. Een paar jaar geleden werd de teamsport ingehaald door een activiteit die mensen alleen kunnen beoefenen, wanneer het hún uitkomt, liefst vlakbij huis of werk: fitness. Het potentieel valt af te lezen aan het bedrag van ruim 133 miljoen euro dat de fitnessreus Basic-Fit ophaalde bij investeerders.

Het kapitaal, verkregen via uitgifte van nieuwe aandelen, wil prijsvechter Basic-Fit, dat leden lokt met goedkope abonnementen vanaf 19,90 euro per maand, gebruiken voor het „hervatten van de groeistrategie”, wat ook „openen van nieuwe clubs en overnames” omvat, zei het dinsdag.

De expansiedrift is typerend voor de fitnessketen van oud-proftennisser René Moos, die sinds de overname van Basic-Fit in 2010 de formule uitbouwde van 28 filialen in Nederland naar 828 filialen in vijf Europese landen. Basic-Fit, inmiddels de grootste Europese fitnessketen, haalde in 2016 naar schatting 370 miljoen euro op door naar de beurs te gaan.

Vorig jaar brachten de 2,2 miljoen leden een aangepaste nettowinst in het laatje van 32,8 miljoen euro (plus 20 procent ten opzichte van 2018), bij 515 miljoen euro omzet (plus 28 procent). Moos zei bij de publicatie van de jaarcijfers op 10 maart rond de 150 nieuwe vestigingen te willen openen dit jaar, net zoals vorig jaar. „Behoudens onvoorziene omstandigheden in verband met Covid-19.”

Nog geen week later waren alle Basic-Fits gesloten. Het oranje logo zou eventjes niet op nieuwe filialen gaan prijken, meldde Basic-Fit. „Vanwege de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen, hebben we de opening van nieuwe clubs tijdelijk uitgesteld.”

Groeimarkt

De aandelenuitgifte komt terwijl de fitnesszalen in België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje nog maar net heropend zijn. Op 1 juli volgt Nederland, nadat mede door inspanning van branchevereniging NL Actief sluiting van sportscholen – „zweethokken”, zei premier Mark Rutte – tot 1 september werd voorkomen.

Basic-Fit geeft nog geen ramingen van het aantal filialen dat het in 2020 wil toevoegen. „We moeten eerst kijken hoe de markt zich herstelt” zegt Richard Piekaar, hoofd investor relations. „De eerste tekenen uit Frankrijk, waar de meeste clubs op 2 juni weer openden, zijn positief. Netto krijgen we er leden bij.” Piekaar weerspreekt kritiek van kleine sportschoolhouders in De Telegraaf dat het Nederlandse straatbeeld straks wordt gekenmerkt door „louter nog McDonalds, Starbucks en Basic-Fits”. Mét steun van de staat. De eerder aangekondigde banklening van 60 miljoen euro wordt inderdaad grotendeels gegarandeerd door de overheid, zegt Piekaar, maar „iedere ondernemer kan met zijn of haar bank in gesprek.”

Richard van Riel, eigenaar van The Local Gym, een Brabantse fitnessclub met twee filialen, zegt geen concurrentie te vrezen van Basic-Fit. „Fitness is al jaren een groeimarkt”, zegt Van Riel, die eerder werkte voor de sportketens HealthCity en David Lloyd. „De prijsvechters bieden een goedkope manier om aan fitness te proeven. Een deel van de leden groeit door naar kleinere sportscholen in het hogere segment, zoals wij. Je kunt Basic-Fit zien als een instapproduct.”

