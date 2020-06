Een nieuw balkon

Toen Tobias Lengkeek (29) bijna een jaar geleden in Schiedam kwam wonen, moest er „nog wel wat opgeknapt worden”. Waaronder het balkon, dat helemaal verrot was. Nu zijn dochter, elf maanden, „aardig hard begint te kruipen” , is daar ineens haast bij. Een metalen hek waar de schroeven uitstaken – „dat was gewoon niet veilig meer.”

Voor Lengkeek, kunstenaar, is het balkon zijn ‘pauzeproject’. Hij werkt vanuit huis aan een aantal digitale wandontwerpen voor een grote opdrachtgever. Het klussen is een welkome afleiding. Lengkeek: „Een nieuwe vloer, nieuw hek. Ik heb zelfs een afwateringssysteem gemaakt.”

