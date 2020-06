Directeur Toneelgroep Oostpool legt taken neer na nieuwe beschuldigingen intimidatie

Directeur Marcus Azzini van de Arnhemse Toneelgroep Oostpool legt per direct tot nader order zijn taken neer, na nieuwe beschuldigingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een eerste onderzoek had Azzini vorige week nog vrijgesproken, maar afgelopen week kwamen nieuwe beschuldigingen aan zijn adres binnen. Het theatergezelschap uit Arnhem zegt woensdag een nieuw, tweede onderzoek in te stellen naar deze meldingen.

In een reactie zegt Azzini dat hij zich, net als na het eerste onderzoek, niet wil verschuilen achter de uitkomsten. Hij legt zijn taken neer omdat „onderzoek naar de meldingen op een integere manier moet worden uitgevoerd. Ik vind het daarom het meest zuiver om mijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur neer te leggen”.

Uit gesprekken die NRC voerde met drie personen die zich ook voor het eerste onderzoek hadden gemeld, blijkt dat zij genegeerd en niet gehoord zijn. In maart hadden vier oud-medewerkers van Toneelgroep Oostpool een melding gedaan vanwege seksuele intimidatie en machtsmisbruik binnen de organisatie. Na het onderzoek van bureau Bezemer & Schubad werd Azzini vrijgepleit van de aanklachten.

Daarnaast ontving de Raad van Toezicht eerder deze week een brief van 29 (oud-)medewerkers van de toneelgroep, waarin zij stellen dat de raad onzorgvuldig en te formeel is omgegaan met de melders van het ongewenste gedrag. Volgens Karen Verkerk, voorzitter van de Raad van Toezicht, worden nu „zorgvuldige vervolgstappen” genomen.

Met medewerking van Marijn Lems.

Correctie (10 juni 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat directeur Azzini per direct opstapt. Hij legt echter tot nader order zijn taken neer. Dit is aangepast.