Brazilië zet data over coronavirus weer op overheidswebsite

De Braziliaanse regering heeft de cijfers over het totale aantal besmettingen, de nieuwe gevallen en de doden door het coronavirus weer op de officiële overheidswebsite gezet. Gisteren bepaalde het Hooggerechtshof in Brazilië dat de regering die cijfers weer moest publiceren en dagelijks moest updaten. De regering was daarmee gestopt, omdat ze volgens de Braziliaanse president Jair Bolsonaro een misleidend beeld zouden geven.

Bolsonaro had aangekondigd een nieuwe website te laten maken met cijfers, maar werd teruggefloten door de opperrechter in het land. Die bepaalde op maandag dat het ministerie van Volksgezondheid in Brazilië binnen 48 uur de volledige cijfers weer op de website moest zetten.

Inmiddels zijn er in Brazilië, dat na de Verenigde Staten het zwaarst is getroffen door het coronavirus, bijna 720.000 besmettingen geregistreerd en meer dan 37.000 doden gevallen. Experts zeggen dat het werkelijke aantal besmettingen en doden zo’n vijf keer hoger zou liggen.

