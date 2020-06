Commissariaat voor de Media krijgt kleinere top

De dagelijkse leiding van het Commissariaat voor de Media gaat op de schop. De functies van algemeen directeur en het managementteam worden geschrapt en het college (de commissarissen) wordt vernieuwd. Ook worden de arbeidsvoorwaarden versoberd. Dat schrijft minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar problemen bij de toezichthouder. Uit onderzoek van NRC bleek vorig jaar dat er onrust was en weinig vertrouwen in de top.

Lees ook: Dubbelrollen en argwaan aan de rand van het Mediapark

Volgens Slob heeft de toezichthouder gezien het beperkte aantal medewerkers een „te zware topstructuur”. Het college is „te veel op afstand” van de organisatie, schrijft de minister. „Dit heeft ertoe geleid dat een duidelijke aansturing en prioritering ontbreekt.” Ook is de bedrijfsvoering niet op orde.

De onderzoekers van ABDTOPconsult schrijven dat het personeelsverloop bij de toezichthouder groot is „waardoor veel kennis en ervaring verloren zijn gegaan”. Hierdoor neemt de gezagspositie af. Ook heeft de toezichthouder „onvoldoende expertise in huis voor de beoordeling van de nieuwe ontwikkelingen”.

NRC schreef vorig jaar over de chaos bij de toezichthouder. Op dat moment was de algemeen directeur net vertrokken en een ander collegelid geschorst. De enige overgebleven bestuurder bleek bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Slob verzwegen te hebben. Bovendien bleek afgelopen januari uit onderzoek van NRC dat het Commissariaat voor de Media jarenlang op grote schaal de aanbestedingsregels heeft overtreden.