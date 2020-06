Amerikaanse autosportklasse NASCAR verbiedt Confederatievlag

De Amerikaanse autosportcompetitie NASCAR verbiedt voortaan het vertoon van Confederatievlaggen - voor velen een symbool is van slavernij en racisme - bij zijn evenementen. Dat heeft de autosportklasse woensdag verklaard.

De Confederatievlag, een rode vlag met blauwwit kruis en witte sterren, vertegenwoordigde de zuidelijke staten bij de Amerikaanse Burgeroorlog in de negentiende eeuw, die zich verzetten tegen de afschaffing van slavernij. De vlag is vaak te zien bij races van NASCAR, dat vooral populair is in het zuiden van de VS, onder overwegend witte fans.

„De aanwezigheid van de Confederatievlag bij NASCAR-evenementen druist in tegen ons streven om een inclusieve omgeving te bieden waar iedereen welkom is, voor al onze fans, onze deelnemers en onze industrie", schreef de organisatie op Twitter.

Symbolen van de zuidelijke Confederatie, waaronder de vlag en monumenten, zijn al lange tijd omstreden. De strijd om ze in de ban te doen is opgelaaid in het kader van de antiracismeprotesten sinds de dood van George Floyd, een ongewapende zwarte man, door politiegeweld in Minneapolis op 25 mei.

Bubba Wallace, de enige zwarte coureur bij NASCAR, heeft deze week opgeroepen tot uitbanning van de Confederatievlag. Volgens hem is er „geen plaats” voor het symbool in de sport. Hij reed woensdag een race in Virginia met de tekst 'Black Lives Matter' op zijn auto.

In 2015 probeerde NASCAR de Confederatievlag ook te verbieden. Dat leidde tot woede onder fans. De organisatie heeft niet gezegd hoe ze het verbod wil afdwingen. Wegens het coronavirus is de competitie vorige maand hervat zonder publiek. Bij komende races in Florida en Georgia zal naar verwachting slechts een klein aantal fans aanwezig zijn.