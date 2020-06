Aantal verkeersovertredingen door diplomaten met helft gedaald

Het aantal verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland is het afgelopen jaar met ruim de helft afgenomen. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister komt de „aanzienlijke” daling door een nieuw systeem dat vorig jaar werd ingevoerd.

Medewerkers van ambassades en consulaten genieten in Nederland diplomatieke immuniteit waardoor ze niet vervolgd of aangehouden kunnen worden. Sinds mei 2019 krijgen diplomaten die een verkeersovertreding hebben begaan met een diplomatiek voertuig daarom een brief. Hierin wordt ze verzocht een vrijwillige bijdrage te betalen die gelijk staat aan de boete die zou passen bij de overtreding.

Als een diplomatiek voertuig opvallend vaak een overtreding begaat, wordt ook een brief gestuurd naar de ambassade, consulaat of internationale organisatie. Bij zware overtreding, zoals een snelheidsovertreding van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, wordt direct het ministerie van Buitenlandse Zaken ingelicht.

Betalingen

Op 1 april was bijna de helft van de vrijwillige bijdrages betaald. Minister Blok is „tevreden over het betaalgedrag”. De invoering van het nieuwe systeem kostte tot nu toe ruim 280.000 euro. De ontvangen betalingen bedroegen tot nu toe ruim 430.000 euro.

In Nederland zijn zo’n zevenduizend personenauto’s met een bijzonder kenteken geregistreerd. Tussen januari en mei vorig jaar lag het gemiddeld aantal

verkeersovertredingen per bijzonder kenteken vier keer zo hoog als bij een regulier kenteken. Een jaar later lag dit aantal twee keer zo hoog.