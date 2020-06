69 mensen omgekomen bij aanval Boko Haram op Nigeriaans dorp

Bij een aanval van de terroristische groepering Boko Haram op een dorp in het noorden van Nigeria zijn minstens 69 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Daarnaast zouden er 1.200 koeien en kamelen gestolen zijn.

Volgens ooggetuigen reden de terroristen het dorp Faduma Koloram binnen op motoren en schoten ze om zich heen met automatische geweren. De dorpelingen zouden slachtoffer van de aanval zijn geworden omdat ze volgens Boko Haram informatie over de groepering hadden gedeeld met de lokale autoriteiten.

De inwoners van het dorp zouden eerdere aanvallen van Boko Haram afgeslagen hebben maar werden deze keer verrast door de aanval. Een burgerwacht noemt het tegen Reuters “een ongelukkige dag voor ons om hiervan getuige te zijn”.

In het noorden van Nigeria, met name in de grensstreek met Tsjaad en Niger, vinden vaker aanvallen van Boko Haram plaats. Zo kwamen er eind maart nog 92 militairen in Tsjaad om het leven bij een aanval van de groepering op legerkamp. Het was de dodelijkste aanval op het leger van Tsjaad ooit. Sinds 2009 heeft de terroristische beweging zeker 36.000 mensen gedood bij aanslagen en aanvallen. De beweging heeft als doel de verspreiding van een fundamentalistische opvatting van de islam.

Tsjaad, Niger, Nigeria en Kameroen werken actief samen om Boko Haram te bestrijden en krijgen daarbij hulp van VN-soldaten. Toch blijkt het, zeker in armere regio’s waar dorpen ver uit elkaar liggen, moeilijk om een vuist te maken tegen de groepering.