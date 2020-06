Zelfs de koning is jaloers op dit licht chaotische huishouden

De wat zonderlinge uitvinder Pettson en zijn energieke lapjeskat Findus zijn personages uit een populaire boekenreeks van de Zweedse schrijver Sven Nordqvist. Van de helft van zijn veertien boeken is een animatiefilm gemaakt, vaak gebaseerd op een tv-versie waarvan vier afleveringen aan elkaar zijn geplakt. Dat stoort niet echt: voor de jongste kijkers (de doelgroep: 4 - 8 jaar) gaat het zo lekker snel van avontuur naar avontuur.

Pettson wil dat Findus het huis opruimt maar deze vindt dit geen kattentaak. Om uit de impasse te komen, schrijven ze een brief aan de koning en vragen om raad. Wachtend op antwoord gaan ze uit kamperen, reist Findus naar de maan, krijgen ze bezoek van de excentrieke, pluimvee-hatende broer van Pettson en bezoeken ze het circus.

Komische bijrollen zijn weggelegd voor de stuntelende postbode (waarin volwassenen een hommage kunnen herkennen aan Jacques Tati’s Jour de fête), de anarchistische kippen van Pettson, hooivorken en nijptang lenende buren, en gekke, muisachtige wezentjes. De film is verfrissend in z’n gebrek aan moralisme, zelfs de koning wordt jaloers op het licht chaotische huishouden dat de twee erop nahouden.

De film die deze week als Pettson & Findus: De katonaut in de bioscoop komt, werd al in 2001 in Nederland uitgebracht als Pettson & Findus: Brief aan de koning. De oorspronkelijke Zweedse titel van de film uit 2000 is Pettson och Findus - Kattonauten. Onnodig verwarrend, maar hoe dan ook is de film twintig jaar na dato nog steeds heel plezierig, voor jong én oud.

Animatie Pettson & Findus: De katonaut Regie: Torbjörn Jansson en Albert Hanan Kaminski. In: 9 bioscopen.

