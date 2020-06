Weinig originele actie gepaard met veel herrie

Japanse anime is wereldwijd populair, reden voor distributeur Periscoop er een aantal per jaar ook in Nederland uit te brengen. Na het meesterlijke Weathering with You volgde het verschrikkelijke One Piece Stampede. Ook My Hero Academia: Two Heroes behoort tot de wat luidruchtiger anime, bedoeld voor een jonge doelgroep. Deze film komt voort uit een tv-serie en het duurt even voordat een nieuwkomer begrijpt hoe de vork in de steel zit en wie nou wie is.

De jonge Deku, met groen haar en grote ogen, is een held in wording, een van de leerlingen aan de Hero Academia. Ze ontwikkelen allemaal een bepaalde superkracht die spaarzaam gebruikt kan worden. Superheld en redder in nood All Might is Deku’s leermeester. Samen gaan ze naar een soort superheldenconventie op een eiland waar een stel schurken al snel de boel afgrendelt.

Het is aan de helden in opleiding om All Might te redden, die in de boeien is geslagen. Ook moeten ze voorkomen dat een belangrijke uitvinding in handen van de schurken valt. De jonge helden moeten daarvoor naar de bovenste verdieping van een hoge toren, alwaar het controlecentrum huist. Onderweg krijgen ze het aan de stok met gevaarlijke tegenstanders. Net als in alle andere superheldenfilms wordt ons ingepeperd dat samenwerken belangrijk is: een voor allen, allen voor een.

De animatie is vrij elementair, met een meestal statische achtergrond. De weinig originele actie gaat gepaard met veel herrie en het meisje dat wetenschap bedrijft heeft natuurlijk een bril. Dit is een anime waar ouderen absoluut niet naartoe hoeven.

Anime My Hero Academia: Two Heroes Regie: Kenji Nagasaki. Met de stemmen van: Mirai Shida, Daiki Yamashita, Kenta Miyake. In: 31 bioscopen. ●●●●●

