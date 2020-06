Soedanese rebellenleider Kushayb opgepakt vanwege oorlogsmisdaden

De Soedanese rebellenleider Ali Kushayb is, nadat dertien jaar geleden een arrestatiebevel werd uitgevaardigd, in de Centraal-Afrikaanse Republiek gearresteerd. Dat meldt het Internationaal Strafhof dinsdag. Kushayb wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden tijdens het gewapende conflict in Darfur begin deze eeuw. Bij de gevechten kwamen zo’n 300.000 mensen om het leven.

Kushayb is uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het strafhof houdt de rebellenleider persoonlijk verantwoordelijk voor aanvallen op Soedanese burgers. Kushayb had tijdens het conflict in Darfur de leiding over de Janjaweed-milities, die tegen het regeringsleger vochten. Meer dan 2 miljoen mensen hebben door de gevechten hun huizen moeten verlaten.

Kushayb zou zich eerder deze week vrijwillig hebben overgegeven aan de autoriteiten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, dicht bij de grens met Soedan. Wanneer precies hij is aangehouden, is niet duidelijk. Hoe lang hij zich in het land heeft verscholen is evenmin bekend.