Portugees Centeno vertrekt als Eurogroepvoorzitter

De Portugees Mário Centeno stopt als voorzitter van de Eurogroep. Deze dinsdag maakte Centeno bekend volgende week terug te treden als minister van Financiën van Portugal en ook geen nieuwe termijn als Eurogroepvoorzitter te ambiëren. Daarmee vertrekt hij op 13 juli en moet het informele beraad van ministers van Financiën van de Eurozone op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Centeno werd in december van 2017 verkozen als de opvolger van Jeroen Dijsselbloem, die vanaf 2013 twee termijnen voorzitter was. Donderdag zal Centeno zijn vertrek officieel bekend maken tijdens een video-overleg van Eurozone-ministers, waarna de zoektocht naar zijn opvolger officieel zal starten. Vooral de naam van de Spaanse minister Nadia Calvino wordt veel genoemd als mogelijke opvolger. Maar ook de Luxemburgse minister Pierre Gramegna en de Ier Paschal Donohoe zouden geïnteresseerd zijn. Eeen woordvoerder van de Nederlandse minister Wopke Hoekstra liet aan persbureau ANP weten dat hij geen interesse heeft. Op 9 juli zal de Eurogroep stemmen over een nieuwe voorzitter.

Belang en invloed afgenomen

Terwijl vergaderingen van de Eurogroep tijdens de kredietcrisis een belangrijke rol speelden, nam de invloed van het informele beraad de afgelopen jaren af. Verdere integratie van de Eurolanden, onder meer via een eigen begroting, kwam niet van de grond. Politieke discussies werden tijdens de vergaderingen niet beslecht, en ook in het huidige debat over een Europese reactie op de coronacrisis speelt de Eurogroep een ondergeschikte rol. In Brussel klonk de afgelopen tijd eveneens kritiek op de rol van Centeno, die de vergaderingen weinig daadkrachtig zou leiden.

Over waarom hij terugtreedt als minister liet Centeno zich dinsdag niet uit. In Portugal gingen de afgelopen maanden al geruchten over groeiende spanningen tussen premier Antonio Costa en Centeno, onder meer over een staatslening aan een slecht presterende bank. Eerder werd Centeno internationaal nog geprezen voor zijn rol in de economische wederopstanding van Portugal na de financiële crisis.