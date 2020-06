Politie onderzoekt link tussen verdwijning Jaïr Soares (7) en McCann-verdachte

De politie in Den Haag onderzoekt of Christian B., de 43-jarige Duitser verdacht van de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann, mogelijk achter de verdwijning van Jaïr Soares (7) in 1995 zit. De Haagse politie zal later deze week contact opnemen met Duitse collega’s over een mogelijk verband tussen de verdwijning van Soares en verdachte B., bevestigt een woordvoerder van de Haagse politie na berichtgeving van De Telegraaf.

De 7-jarige Jaïr Soares verdween in augustus 1995 spoorloos van het strand van het Zuid-Hollandse Monster, waar hij met zijn vader, moeder, een jaar oudere broer, een familievriendin en haar dochter was. Verschillende onderzoeken, waaronder een zoektocht door militairen in het duingebied van Monster in 2011, wezen niks uit over de verdwijning van de jongen.

Aanleiding voor het contact met de Duitse politie zijn „verschillende vragen van burgers” die bij de Haagse politie binnenkwamen omtrent verdachte B. en de verdwijning van Soares. Of er momenteel concrete aanwijzingen zijn die wijzen op een verband tussen B. en de verdwijning van Soares, kan de woordvoerder niet zeggen.

De Duitse autoriteiten maakten vorige week bekend B. te verdenken van betrokkenheid bij de verdwijning van de peuter Maddie McCann in 2007, op vakantie in de Portugese Algarve. Clarence Mitchell, een oud-journalist die de familie McCann al sinds het begin van hun zoektocht bijstaat, noemde dit de grootste doorbraak in de zaak sinds 2007. Duitse justitie maakte ook bekend er vanuit te gaan dat het meisje niet meer in leven is. Christian B., die eerder veroordeeld werd voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes, zit momenteel vast voor seksueel vergrijp en is ook moordverdachte in de zaak-McCann.

