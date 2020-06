Oppompen water in deel Oost-Nederland wegens droogte verboden

In een deel van Oost-Nederland is het vanaf woensdag verboden water uit de IJssel, sloten, beken en vijvers op te pompen. Dat is nodig vanwege de droogte, staat dinsdag in een aankondiging van het waterschap Rijn en IJssel, waar onder meer Arnhem en Doetinchem bij horen. Nederland heeft sinds april te maken met groot neerslagtekort.

Het pompverbod moet ervoor zorgen dat het waterpeil niet te ver zakt. Ook wil het waterschap „problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid” zo veel mogelijk voorkomen, zoals blauwalg, vissterfte en een overschot aan ongedierte en bacteriën. Het verbod gaat voor zowel particulieren als bedrijven gelden. Het waterschap bestrijkt het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.

In en vlak bij twee natuurgebieden die binnen het waterschap liggen wordt het bovendien verboden grondwater op te pompen. Het gaat om De Zumpe, bij Doetinchem, en Stelkampsveld, bij Borculo. „De flora en fauna daar zijn afhankelijk van het grondwater en dreigen onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte”, aldus het waterschap, dat streng op naleving van de maatregelen zegt te gaan controleren.

Zwembad vullen

De regen die de afgelopen dagen viel, is volgens het waterschap „bij lange na niet genoeg” om de droogte te verhelpen. Dijkgraaf Hein Pieper waarschuwt mensen zuinig te zijn, bijvoorbeeld door een regenton aan te schaffen of planten in de tuin te zetten in plaats van tegels. „Denk na voordat je je privézwembad vult met drinkwater. We moeten dit samen aanpakken.”

Het neerslagtekort - het verschil tussen de hoeveelheid neerslag en de hoeveelheid verdampt water - bevindt zich op een recordniveau. Momenteel bedraagt het circa 170 millimeter, ongeveer 60 procent meer dan in het recordjaar 1976. Eind mei waarschuwde waterbedrijf Vitens al voor een watertekort in Gelderland en Overijssel. Dat gebied is vanwege zijn hogere ligging extra kwetsbaar voor droogte.