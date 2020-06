Omstreden president Nkurunziza (55) van Burundi overleden

De omstreden president van Burundi Pierre Nkurunziza is maandag overleden. De regering van het land meldt dinsdag in een verklaring dat hij een hartaanval kreeg.

Nkurunziza was ruim vijftien jaar aan de macht in het Oost-Afrikaanse land. Hij was bezig aan zijn laatste periode als leider nadat hij in mei de verkiezingen, die ondanks de coronapandemie toch doorgingen en uiterst onrustig verliepen, verloor van de kandidaat van de regeringspartij Evariste Ndayishimiye.

Nkurunziza (55) werd zaterdagnacht in het ziekenhuis opgenomen omdat hij zich niet goed voelde. Zijn gezondheid zou maandag abrupt zijn verslechterd. De regering heeft een week van nationale rouw afgekondigd.

Tijdens zijn ambtstermijn weigerde de leider internationale onderzoeken naar de schending van mensenrechten in het land. Ook verliet Burundi onder zijn gezag als eerste land het Internationaal Strafhof. In 2015 schond Nkurunziza de grondwet door zich voor een derde keer verkiesbaar te stellen. Dit leidde tot protesten. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven en ontvluchtten honderdduizenden Burundezen het land.

Lees hier wat onze correspondent schreef over de verkiezingen in Burundi: Moorden en martelingen markeren verkiezingen Burundi