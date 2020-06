Natuurlijk bevallen? Door corona wordt dat in New York nu makkelijker

Amber Rose Isaac, een 26 jaar oude gezonde vrouw van Puerto Ricaanse afkomst uit de Bronx, zou in mei bevallen van haar eerste kind. Toen corona New York overspoelde, overwoog ze een thuisbevalling in plaats van een in het ziekenhuis. Maar, dat ging niet. Ze bleek te weinig rode bloedplaatjes te hebben, een teken van zwangerschapsvergiftiging.

Meerdere keren trok ze aan de bel. Tegen het advies van haar artsen ging Isaac naar het Montefiore ziekenhuis, waar ze een maand voor haar uitgerekende datum werd ingeleid. De baby kwam gezond ter wereld, maar moeder Isaac overleed. Niet aan Covid-19 maar aan het HELLP-syndroom, een vorm van zwangerschapsvergiftiging die kan worden behandeld, mits je er op tijd bij bent. Maar artsen hadden haar klachten niet serieus genomen, vertelde haar man aan The Guardian.

Per hoofd van de bevolking geven de Verenigde Staten meer geld uit aan medische zorg dan ieder ander land ter wereld. Toch zijn de VS het enige land in de westerse wereld waar het aantal vrouwen dat binnen een jaar na de bevalling overlijdt, stijgt. Meer dan 60 procent van die sterfgevallen is te voorkomen.

Vrouwen van kleur sterven acht keer vaker in het kraambed dan witte vrouwen in New York. Racisme speelt daarbij een rol, blijkt uit onderzoek, net als de chronische aandoeningen die hand in hand gaan met armoede zoals hoge bloeddruk en suikerziekte, toegang tot zorg en gebrek aan een verzekering. Bovendien bestaat er geen kraamzorg in de Verenigde Staten. Sommige vrouwen zien hun zorgverlener pas zes weken na de bevalling terug.

Vraag naar alternatieven

Bevallen in New York is nooit makkelijk geweest, zeker niet voor de lagere inkomensklassen. Toen het coronavirus in New York toesloeg en de gangen van sommige ziekenhuizen vol kwamen te liggen, kwam de angst voor besmetting daar nog bij. De vraag naar alternatieven voor een ziekenhuisbevalling steeg dan ook explosief de afgelopen maanden. Halverwege maart, op het hoogtepunt van de epidemie, kreeg het Brooklyn Birthing Center (BBC), een van de laatste twee geboortecentra die over zijn in de stad, zo’n 200 telefoontjes per week, vertelt directeur en verloskundige Trinisha Williams. „In januari waren dat er misschien 1 tot 5 per dag.”

Het centrum - een huis in Zuid-Brooklyn met drie bevalkamers met houten bed, bloemendekens en bevalbad - wordt geleid door een team van verloskundigen. Er zijn spreekkamers waar je terecht kan voor inwendig onderzoek, maar er is geen dure operatiekamer zoals in een ziekenhuis. Verloskundigen mogen wel recepten uitschrijven, maar er is geen pijnbestrijding, op lachgas na.

Vrouwen die een ‘natuurlijke bevalling’ willen moeten goed zoeken

Het is, met andere woorden, een huiselijke omgeving waarbij een bevalling onder begeleiding van een verloskundige plaatsvindt.

Dit is een bekend concept voor Nederland maar in de VS is het uitzonderlijk. Zo’n 98,8 procent van de bevallingen vindt hier in het ziekenhuis plaats, waarvan 86 procent onder begeleiding van een gynaecoloog.

Birthing crisis

Vrouwen die op zoek zijn naar een ‘natuurlijke bevalling’ met weinig interventies moeten daarom goed zoeken. The New York Times sprak van een ‘birthing crisis’ toen in 2018 het laatste geboortecentrum op Manhattan sloot, onder luid protest. Nu doen zo’n 35 verloskundigen bevallingen aan huis, bijna 1 procent van het totaal aantal bevallingen in de stad.

Dat laatste zal binnenkort veranderen. Eind april keurde gouverneur Andrew Cuomo versneld de regelgeving rond geboortezorg goed, op advies van de COVID-19 Maternity Task Force. Bestaande bevalcentra of ziekenhuizen kunnen nu extra noodruimtes inrichten, en vanaf half juni mogen verloskundigen ook zelfstandig geboortecentra leiden.

Het is een belangrijke doorbraak voor de beroepsgroep, die hier al jaren voor vecht. Met de maatregel wil Cuomo twee vliegen in een klap slaan: de pandemiepaniek onder zwangere vrouwen sussen en raciale ongelijkheid in sterftecijfers terugdringen.

Zonder verdoving

Kan dat? „Het is een begin”, zegt Williams die half mei een tweede vestiging van het BBC opende op Manhattan. „Eerst zien, dan geloven”, aldus Tanisha Evans die als doula (bevallingscoach) meer dan 200 bevallingen bijwoonde. „Racisme is een systematisch probleem dat al teruggaat tot de tijd dat men experimenteerde met operaties op Afro Amerikaanse vrouwen zonder verdoving omdat ze geen pijn zouden voelen. Vrouwen van kleur gaan al met stress en angst het ziekenhuis in, omdat ze niet zullen worden gehoord. Als je tegengas geeft of vragen stelt wordt je weggezet als ‘boze zwarte vrouw’, die lastig doet of onopgevoed is.”

Nan Strauss, die eerder onderzoek deed voor Amnesty International naar het onderwerp en nu werkt bij non-profit Every Mother Counts, beaamt dat: „Elke keer komt het weer op hetzelfde neer: niemand luisterde. Natuurlijk kan dat ook gebeuren bij witte vrouwen, maar vrouwen van kleur worden historisch gezien al gemarginaliseerd. Daarom is de kans groter dat juist zij dat ervaren.” Zorgverlener en patiënt zouden juist samen keuzes moeten maken, vindt Strauss.

Waarom zijn er niet meer geboortecentra? In de eerste plaats omdat verloskundigen tot voor kort alleen thuisbevallingen en geboortecentra mochten leiden onder supervisie van een arts. Al in 2016 werd wetgeving goedgekeurd die dat moest veranderen, maar die moest nog worden uitgewerkt. „Er zijn ook maar weinig dokters geïnteresseerd in het opzetten van een verloskundigenpraktijk,” zegt Williams. „Uiteindelijk is het voor hen broodroof.”

Het wordt artsen ook niet makkelijk gemaakt. In het gemedicaliseerde Amerika dekken maar weinig verzekeraars verloskundige zorg, volgens Williams „omdat ze die toch als minderwaardig zien”. Daarnaast spelen marktwerking en de angst voor aansprakelijkheid een grote rol, zegt Strauss. „Het systeem beloont ingrepen, een keizersnede is snel en efficiënt. Artsen hebben geen tijd om naast je bed te zitten en je hand vast te houden. Daar worden ze ook niet voor opgeleid en ze verdienen er niet aan.”

Keizersnede

Het is al met al niet verrassend dat een op de drie bevallingen in een keizersnede eindigt in New York. Een vaginale bevalling levert het ziekenhuis 12.000 tot 17.000 dollar, een keizersnede ten minste 17.000 dollar. Krijg je een meerling of heb je complicaties, dan gaat de teller rap omhoog. En ook als verzekerde betaal je vrijwel altijd een (hoge) eigen bijdrage. Zo geeft een verzekerd New Yorks stel gemiddeld 10.000 dollar uit aan hun bevalling.

De kosten bij het Brooklyn Birthing Center liggen aanzienlijk lager. Controles, voorlichting, de bevalling zelf en een huisbezoek achteraf kosten in totaal 9.000 dollar. Ben je verzekerd, dan kan de eigen bijdrage zo laag zijn als 145 dollar en 20 cent.

De vraag is of er door het coronavirus een omslag komt in de geboortezorg. „Er zullen de komende tijd veel nieuwe geboortecentra uit de grond schieten”, zegt Kate Bauer van de Amerikaanse Vereniging voor Geboortecentra. „Ik weet dat zes andere groepen verloskundigen al met een geboortecentrum bezig zijn. Nog drie andere groepen zijn geïnteresseerd.” Maar directeur Williams van het Brooklyn Birthing Center is voorzichter. „De richtlijnen zijn lastig uitvoerbaar. En waar gaan verloskundigen het geld vandaan halen?”

