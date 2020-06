‘Kritiek Duitse minister Seehofer op AfD had niet gemogen’

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer had zijn kritiek op de AfD twee jaar geleden niet op de website van het ministerie mogen publiceren. Dat oordeelt het hoger gerechtshof van Kalsruhe dinsdag. Volgens het hof was de publicatie in strijd met het beginsel van de staatsneutraliteit; de Duitse overheid zou zich altijd neutraal moeten opstellen tegenover politieke partijen.

Twee jaar geleden verscheen een versie van een interview met Seehofer, die lange tijd premier was van deelstaat Beieren namens de CSU, op de website van het ministerie. Daarin sprak hij zich zeer kritisch uit over de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland. Seehofer zei onder meer dat de AfD „tegen de staat was”. Ook noemde hij de partij „buitengewoon gevaarlijk voor de Duitse staat” en veroordeelde hij de manier waarop AfD-afgezanten in de Duitse Bondsdag politiek bedreven.

Alternative für Deutschland stapte daarop naar de rechter. AfD-voorman Jörg Meuthen noemt het oordeel van het hof dinsdag „een belangrijke bijdrage aan de politieke hygiëne in Duitsland”. Volgens Duitse media is de uitspraak van het hof slechts een symbolische overwinning voor de AfD en hoeft Seehofer niet te vrezen voor zijn positie. Het interview zelf werd in oktober 2018 al verwijderd van de website.