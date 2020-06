Mijn 8-jarige dochter heeft een vriendinnetje te spelen. Ze willen graag samen naar de speeltuin. Ik geef aan dat goed te vinden maar steek wel de gebruikelijke ‘loop niet verder dan de speeltuin en ga niet met vreemde mensen mee’-riedel af. De vriendin kijkt mij enigszins beledigd aan. „Ik ken geeneens vreemde mensen.”

