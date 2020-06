Hoogste rechter Israël keurt omstreden nederzettingenwet af

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft dinsdag een omstreden wet afgekeurd waarmee ongeveer vierduizend illegale huizen van kolonisten op privégrond van Palestijnen met terugwerkende kracht zouden worden gelegaliseerd. Dat meldt de krant Haaretz. Acht van de negen rechters verwierpen de wet.

De wet werd in februari 2017 aangenomen door de Israëlische Knesset. Die vond dat de kolonisten de privégrond op de Westelijke Jordaanoever mochten gebruiken als ze niet wisten dat deze van een Palestijn was, of op advies van de Israëlische regering. Het zorgde voor grote ophef onder zowel de Palestijnen als in het buitenland. Uiteindelijk werd de maatregel bevroren.

Voorzitter van het hof Esther Hayut oordeelt nu dat de wet het mogelijk maakt om „met terugwerkende kracht illegale handelingen door een bepaalde bevolking in de regio te legaliseren, terwijl de rechten van een andere worden geschaad”. Dit is volgens Hayut niet overeenkomstig met „de grondwettelijke standaarden van het Israëlische recht”.