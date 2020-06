Hallo buren, mag het wat rustiger in de tuin?

Thuiswerken is superfijn – als je in je eentje in een kasteel in noord-oost Groningen woont. Maar als je in een appartementje van 50 vierkante meter in een binnenstad zit, met twee gillende kinderen, twee blaffende hondjes, vier fluitende parkieten en een videobellende partner die steeds ‘learnings’ en ‘funnel’ zegt, is het al een stuk minder ideaal.

In de zomer, als het heet wordt in de werkkamers, deuren en ramen open gaan en heel Nederland in de tuin gaat zitten, komt daar nog een extra dimensie bij: de buren. Kon je die vroeger overdag nog ontvluchten op kantoor, tijdens de coronacrisis zit iedereen 24/7 op elkaar en is er geen ontsnappen aan.

En dus vroeg ik lezers vorige week op Twitter, toen het eerste hittegolfje van deze zomer bezig was, naar hun ervaringen met hun buren in de tuin tijdens het thuiswerken. Ik schrok me de tandjes. Ik wist niet dat er zoveel mensen langzaam knettergek worden van hun buren en ’s avonds in bed bloedige wraakscenario’s liggen te beramen.

Het ergst? Dat zijn de „kinderrijke buurten” schreven lezers. Niemand had natuurlijk iets tegen kinderen – kuch – maar ze gaan altijd zo hard gillen als er trampolines, zwembaden en waterpistolen in de buurt komen. Best lastig als je je binnen op je werk probeert te concentreren. „Jammer dat kinderen met stembanden geboren worden”, schreef iemand.

Pijnlijk vertrouwelijke gesprekken

Maar helaas, ook de volwassen buren houden mensen van hun werk. Door luid te gaan zitten bellen in de tuin bijvoorbeeld, alsof ze alleen op de wereld zijn. Gek word je daarvan, schreven lezers. En dan vooral als het van die pijnlijk vertrouwelijke gesprekken zijn die je binnen woord voor woord kunt volgen. „Mijn buurvrouw belt altijd onder mijn raam omdat haar man het niet mag horen, maar ik dus wel”, schreef iemand.

Of de videobellers in de tuin, o man. Vooral als ze oortjes in hebben en zelf niet horen dat ze HEEL HARD ‘HALLO HOOR JE MIJ’ aan het roepen zijn. Of de buren die altijd op het balkon zitten te werkoverleggen. Heb je je binnen net door je eigen overbodige virtuele ‘standup’ geworsteld, krijg je die van de buurman er nog even achteraan. „Ik pleit voor balkondiscipline”, schreef een lezer.

En nergens frisse lucht hè, voor de thuiswerkers in de zomer. Omdat overdag de ramen dicht moeten tegen de krijsende kinderen, en ’s avonds alles potdicht moet blijven tegen de walmende barbecues, de onvermijdelijk daarop volgende vuurkorven en de studentenfeesten tot half vijf ’s ochtends.

Er reageerde ook een lezer die buren heeft die aan de voorkant hun zeven (!) honden in de tuin laten kakken „en het niet opruimen, dus veel vliegen” en aan de achterkant nonstop staan te kettingroken. „ Dus luchten is hier ook wat moeilijk”, schreef ze.

En dan de verbouwingen! Horendol worden veel thuiswerkers van al het geboor, gezaag, gefrees, geschuur, gebeuk en gesloop – dat begint meestal rond 7 uur ’s ochtends. Is de overkapping bij de rechterburen af en denk je opgelucht adem te kunnen halen, dreunt het nieuwe souterrain van de linkerburen alweer je tuin uit. Sommige lezers hadden daar dan ook nog wegwerkzaamheden in de straat bovenop. Dus dan zit je de hele dag naar gedrilboor afgewisseld door smartlappen te luisteren – en je leerlingen ook als je vanuit huis les aan het geven bent.

Teringherrie

En als de bouwvakkers rond vier uur ’s middags vertrekken, komen de hobbyklussers onder hun stenen vandaan. Die nemen het dan lekker over tot diep in de avond met hun gezaag, geschuur, geklop, bladblazers, grasmaaiers, teringherrie terrasreinigers, kettingzagen en hogedrukspuiten – uiteraard ook in het weekend. „Mijn buren zijn al weken aan het tegelen en het klinkt of ze de hele Krimpenerwaard gaan bestraten”, schreef een lezer.

En dan zijn er natuurlijk nog de buren die doodleuk muziek gingen zitten luisteren in de tuin, met boxen en al. Waarom??!, schreef iemand. „Doe oortjes in of ga binnen zitten. Maar val anderen er niet mee lastig.”

Was er dan helemaal niemand die fijne ervaringen had met z’n buren? Ja hoor, die waren er. Die waren juist dichter tot elkaar gekomen sinds de coronacrisis en bakten koekjes voor elkaar, hielpen elkaar met de vuilniszakken, de boodschappen en de thuisscholing en ergerden zich nooit aan elkaar. Maar daar werd ik zo mogelijk nóg verdrietiger van, omdat dat het contrast nog groter maakte, met al die anderen die zo lijden.

Toen ik uitgehuild was, dacht ik: gelukkig lost het probleem zich uiteindelijk vanzelf op. Als we allemaal gesmolten zijn door de klimaatverandering en het water het daarna zal overnemen. Daar kikkerde ik weer een beetje van op.

Tot die tijd kunnen we alleen maar dromen. Van een barbecueverbod in de zomer, van een verplichte bouwvak van januari tot november, van verplichte hoofdtelefoons voor heel Nederland, van een buitenverbod voor zoomvergaderingen en automatische emmers water voor iedereen die in z’n tuin ‘onboarding’ of ‘brown paper sessie’ zegt.

En regen natuurlijk, miljoenen Nederlanders dromen al weken van regen. Als je goed luistert, kun je ze horen: de stille gebedjes dat het maar snel herfst moge worden, of nog beter: winter.

Je zou bijna weer naar kantoor gaan verlangen.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

Dit waren de Jeuktweets van de week

Besturingsrol mens en organisatie. Ik heb echt geen idee wat ik nu gelezen heb. Kom er maar in @Japked https://t.co/Z59ro5WDiK — Bart de Vries (@bartdvries) June 3, 2020

Net gehoord: we zitten in een beslissingsportaal. — Tjip (@tjip) June 4, 2020

Motorkapoverleg? Ga je dan allemaal gezellig op je auto zitten? Op de parkeerplaats? Met je laptop? @Japked ? — Paula Anguita (@Paula_Anguita) June 4, 2020

Grapperhaus zegt nu dat burgemeesters hem vaak bellen om iets tegen hem aan te houden cc @Japked pic.twitter.com/CuRtQa7yMZ — Merel (@WebMerel) June 4, 2020

Ha @Japked, ik lees over een bedrijf dat je kunt inhuren voor 'kwartier maken'. Enig idee hoe je dat maakt, en betaal je dan wel per uur? — Richard Engelfriet (@rengelfriet) June 9, 2020

