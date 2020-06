Er zit weer leven in de bioscoop

Net als hoofdrolspeelster Elisabeth Moss hadden ook wij The Invisible Man nog niet gezien. Tot afgelopen weekeinde. De vraag was: gaan we voor 11 euro per persoon naar de bioscoop – sinds een weekje weer open – of kijken we ’m voor 9,99 euro op de eigen tv?

Aangezien de meeste films in onze thuisbioscoop eindigen met één van ons beiden in diepe slaap – ik ben het niet – is dat prijsverschil niet eens zo groot. Het werd dus de Echte Bioscoop, erop vertrouwend dat de combinatie van enge film, matineevoorstelling en een Dolby Atmos geluidsbombardement de ogen wijdopen zou houden.

Het gebeurt niet vaak dat je films die nog in de bioscoop draaien ook kunt huren via video-on-demandaanbieders. Dat is een van de gevolgen van de coronacrisis: omdat de bioscopen wereldwijd moesten sluiten, heeft Hollywood de digitale distributie van enkele tientallen titels vervroegd. Eén film, Trolls World Tour, kreeg zelfs een digitale première. Dat druist in tegen de gewoonte om speelfilms eerst in de bioscoop te vertonen. De film was niet uniek, de distributiemethode wel. Vandaar dat meteen werd gespeculeerd over een revolutie in de filmindustrie. Toch lijkt dit eerder een experiment om nog wat geld te verdienen aan een titel die anders niets zou opleveren. Veel grote filmreleases, zoals de nieuwe James Bond, worden doorgeschoven naar het najaar.

Na een gedwongen winterslaap gaat deze week ook Hollywood van start. Vanaf 12 juni mogen er, voor het eerst sinds maart, weer producties worden opgenomen. Op anderhalve meter natuurlijk, om coronabesmettingen te voorkomen. Er ligt een uitgebreid draaiboek van de Alliance of Motion Picture and Television Producers klaar. Iedereen moet op afstand blijven, maar kun je een intiem moment filmen op anderhalve meter? Pas waar mogelijk het script aan en gebruik meer digitale effecten, luidt het advies van het draaiboek. Die filmzoen is straks misschien dus nog nepper.

Corona heeft nog geen invloed op het streamingaanbod, beloofde Netflix. Originale series worden niet vertraagd. Het voordeel van streamingabonnementen is dat de meeste series in één keer beschikbaar moeten zijn en dus meer vooruit geproduceerd worden. Voorlopig is Netflix dus nog niet op.

De bioscoop heeft de Spaanse griep overleefd, de komst van de tv en de videotheek. Ook corona of de opmars van streamingaanbieders als Netflix lijken geen blijvende verandering te brengen. De wereldwijde inkomsten van bioscoopbezoek (in 2019 42,2 miljard dollar, 37 miljard euro) groeien – al kalft het groeitempo wel iets af. 2020 zal een slecht jaar zijn, toch zal de thuisbioscoop het uitje naar de echte bioscoop niet snel vervangen. Hoeveel beamers of speakers je ook ophangt.

The Invisible Man was een aanrader, ook in een corona-proof bioscoop. Het voelde alsof we inbraken in een leegstaand gebouw: Zaal 1, waar normaal gesproken 660 mensen in passen, telde 29 bezoekers – 14 stelletjes en een einzelgänger. Het was muisstil, zonder popcornvermalers, zonder telefoonoverlast. De beste stoelen van het huis. Een droombioscoop, dus. En er viel zelfs niemand in slaap.

Marc Hijink schrijft over technologie

