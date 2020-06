Een grot naar eigen smaak

Nee, niet elke mancave heeft een bruinleren Chesterfield staan, of een globe die ook dienstdoet als drankkast en een doosje met sigaren in de kast. Liever niet zelfs, zegt fotograaf Joost van der Vleuten, die zoveel mogelijk verschillende van deze ‘grotten’ vast wil leggen. Hij heeft er inmiddels twaalf gefotografeerd tijdens zijn nog lopende project.

Elke mancave is anders, zegt hij, net als de mannen die ze inrichten. „Het draait erom dat een persoon, in dit geval een man, compromisloos een ruimte heeft kunnen inrichten, compleet naar eigen behoeften en smaak.”

Fotograaf Van der Vleuten heeft een fascinatie voor het menselijke aandeel in de architectuur. Want hoewel bouwkundigen structuren bedenken om een gelukkige samenleving te creëren, zijn het de mensen die bepalen hoe ze die inrichten. En wat hen daarbij gelukkig maakt.

Een grot waarin je gelukkig bent: dat kan voor de ene man een rook- en whiskykamer zijn, voor de ander is het een hobbykamer. Bijvoorbeeld om er muziek te maken of te draaien. Of gewoon: een eigen kamer. „En ook mannen die niet samenwonen hebben een mancave hè, die beslissen alles zelf.”

Zoals bijvoorbeeld Jelle Jonker, die daar met zijn hazewindhondbeeld zit: hij woont alleen, met zijn spullen. „Hij noemde het beeld zijn trofee, dat is toch mooi? Mannen zien hun spullen trouwens wel vaker als jachttrofeeën”, zegt Van der Vleuten.

De grap is dat het witte beeld eerder van een vriend was, tot die met zijn vriendin ging samenwonen. Zij verafschuwde het beeld en zo belandde het bijna op straat. „Hij heeft hem geadopteerd.”

Een vriend van Jelle Jonker moest afscheid nemen van zijn hazewindhondbeeld toen hij ging samenwonen. Jonker heeft hem van de straat gered. „Het is een trofee.” Joost van der Vleuten Lorenzo Elstak kiest met zijn drukke leven voor een serene, praktische inrichting van zijn mancave. Zijn dagelijkse oefeningen doet hij pal voor zijn grote tv-scherm. Joost van der Vleuten Thomas Daemen Joost van der Vleuten Ries Sommen Joost van der Vleuten

Identiteit

De behoefte aan een eigen ruimte sluit aan bij ontwikkelingen in de samenleving. Er is behoefte aan een eigen plek, denkt de fotograaf, „misschien bij vrouwen trouwens ook wel”. Van der Vleuten: „Het correspondeert met onze nadruk op je eigen identiteit.” Je moet laten zien wie je bent, waar je van houdt, waar je voor kiest. „De mannen die ik sprak noemen hun spullen niet voor niets hun trofeeën. Ze hebben een prestatie geleverd door voor iets te kiezen en dat in huis te halen, dat willen ze behouden.”

Het heersende beeld van de Chesterfield en de globe gaat dus niet op. Of althans: niet in alle gevallen. Maar voor de serie zou Van der Vleuten er toch wel graag nog eentje fotograferen. „Zo’n standaardbeeld komt niet zomaar uit de lucht vallen, toch?”