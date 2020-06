Terwijl wij hier in Italië en in de rest van Europa hebben besloten dat het gevaar maar geweken moet zijn en beginnen na te denken over een fijne zomervakantie in de toeristenluwe wijde wereld om onszelf te belonen voor maanden van gedwongen inactiviteit, grijpt het virus elders in de wereld sneller om zich heen dan ooit tevoren. De afgelopen week waren er gemiddeld honderdduizend nieuwe besmettingen per dag. De pandemie dooft niet uit, maar wordt steeds heviger, met name in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika.

Nu het zomer wordt, is ook het vaarseizoen weer begonnen. Bootvluchtelingen proberen de Middellandse Zee over te steken. Maar vanwege het virus dat voortwoekert in Afrika zijn ze nog minder welkom dan tevoren. Op Lampedusa heeft de bevolking boten van migranten in brand gestoken. Ruim vierhonderd uit zee geredde migranten werden, met besmettingsgevaar als welkom excuus, wekenlang nergens toegelaten. Uiteindelijk heeft Malta bij wijze van uitzondering zijn haven voor hen geopend, want ze lagen praktisch op sterven.

Maar het enige wat ons interesseert, is de haastige hervatting van onze kleine leventjes, waarin we onze pleziertjes weer voor onszelf opeisen als ons geboorterecht en met een positivistische, neoliberale glimlach als volleerde consumenten gemaakt vertrouwen uitstralen in een toekomst die met zekerheid net zo fantastisch zal zijn als vroeger.

Ik zag een bruidspaar op Piazza della Meridiana. Ze kwamen net uit de trouwzaal in Palazzo Tursi. Hij droeg een masker van koningsblauwe zijde, dat smaakvol kleurde bij zijn pak, zij een beeldig sneeuwwit mondkapje van kant. Ze heetten Marta Traverso en Alberto Muratore, las ik de volgende dag in Il Secolo XIX. Ze hadden de krant gehaald, want het was de eerste bruiloft sinds de quarantaine. Bij het artikel stond een foto afgedrukt van hun gemaskerde zoen.

De waanzin verschuilt zich achter het momaanzicht van normaliteit.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven