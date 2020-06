Coronawet van kabinet mag geen ‘vluggertje’ worden

Waarom moet er eigenlijk een Coronawet komen? Eind maart, een maand na de eerste coronabesmetting in Nederland, werden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. In veel landen werd de noodtoestand uitgeroepen om mensen binnen te houden. Nederland koos niet voor zo’n volledige lockdown, maar voor een lappendeken aan regels – vastgelegd in noodverordeningen. Hierin stond bijvoorbeeld het samenscholingsverbod voor meer dan twee mensen die géén afstand van anderhalve meter van elkaar houden. Die noodverordeningen zijn sindsdien steeds aangepast. Maar dergelijke verordeningen zijn bedoeld voor acute, lokale situaties – niet voor een maandenlange vorm van bestuur. Grondrechten mogen worden ingeperkt, maar alleen bij wet. „In een rechtsstaat kunnen noodverordeningen niet al te lang duren”, schreef minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer. Normaal hebben gemeenteraden inspraak bij het instellen van een noodverordening, of toetsen zij die achteraf. Nu worden alle maatregelen die te maken hebben met de bestrijding van Covid-19 en de openbare orde vastgesteld door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s (dus niet de 355 burgemeesters), na overleg met het kabinet. Een wet zou parlementaire controle mogelijk maken.

Wat staat er in het wetsvoorstel? De wet regelt, net als de noodverordeningen nu, dat iedereen „een veilige afstand” van elkaar houdt. Wat die veilige afstand is – op dit moment anderhalve meter – wordt vastgesteld na advies van het RIVM. Die kan dus groter worden óf kleiner. De Coronawet moet „een juridische basis” vormen „voor een samenleving waarin het houden van afstand en gedragsvoorschriften van groot belang zijn, en zeker te stellen dat digitale middelen die bij de bestrijding van die epidemie kunnen worden ingezet, door niemand worden misbruikt”. De maatregelen gaan niet alleen over de openbare ruimte, maar ook over „besloten plaatsen” – achter de voordeur dus. Als er door „een gedraging of activiteit” een „ernstige vrees” voor de onmiddellijke verspreiding van Covid-19 ontstaat, kan een burgemeester bevelen om die activiteit te staken, staat er in het concept.

Betekent dit dat de politie thuis mag binnenvallen om te controleren of bezoek genoeg afstand houdt? Het is niet aannemelijk dat de politie voor de deur staat als mensen bezoek hebben. Deze maatregel moet agenten vooral een juridische basis geven om grote feesten op te breken. Op de afstandsregel wordt overigens een uitzondering gemaakt voor bepaalde beroepsgroepen: agenten, verplegers, gevangenisbewakers, de brandweer en de kinderopvang. Ook is de definitie van ‘huishouden’ opgerekt, waardoor ook mensen die in studentenhuizen of groepswoningen wonen in het openbaar geen afstand hoeven te houden. Verder staat in het voorstel dat per ministeriële regeling evenementen worden kunnen verboden, gebieden kunnen worden aangewezen voor samenscholingsverboden, onderwijsinstellingen kunnen worden gesloten en het openbaar vervoer kan worden stilgelegd. Overleg met het parlement is vooraf niet nodig; achteraf kan er controle plaatsvinden.