Veel belangstelling voor uitvaart Floyd in Houston

In Houston werd dinsdag George Floyd begraven. Hij kwam ruim een week geleden om het leven door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Op videobeelden is te zien dat Floyd zegt dat hij niet kan ademen, maar de agent met zijn knie op zijn nek blijft zitten. De dood van de zwarte man leidde tot demonstraties in de Verenigde Staten en ver daarbuiten – ook in Nederland gingen mensen de straat op.