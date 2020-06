Amerikaanse zangeres en Pointer Sister Bonnie (69) overleden

Bonnie Pointer, een van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters, is maandagochtend op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Bonnie Pointers publicist, Roger Neal, maandag bevestigd na berichtgeving van entertainmentwebsite TMZ. Volgens persbureau AP is Pointer in Los Angeles overleden aan een hartstilstand.

De zussen Ruth, Anita, Bonnie en June zongen in hun jeugd gospel in de kerk van hun vader, een predikant in Oakland, Californië. In 1969 wist Bonnie zus June te overtuigen een zijstap te maken van gospel en als duo op te gaan treden in clubs en lokale bars. Later sloten Ruth en Anita, de twee oudere zussen, zich ook aan. De popgroep, met een mix van pop, soul, jazz en R&B, had begin jaren zeventig de eerste hits met nummers als ‘Yes we can’ en ‘Fairytale’. „De Pointer Sisters zouden er nooit geweest zijn zonder Bonnie”, aldus zus Anita.

De Pointer Sisters namen vijf albums op en wonnen onder meer een Grammy in 1975. In 1977 besloot Bonnie Pointer de groep te verlaten en een solocarrière na te jagen. Deze bleek minder succesvol dan haar loopbaan bij de popgroep: de zangeres tekende een contract bij platenmaatschappij Motown Records, maar vergaarde ondanks twee uitgebrachte albums geen grote bekendheid. Bonnie Pointer vertrok na een ruzie met het platenlabel. De bekendste hits van de popgroep, ‘I’m so excited’ uit 1982 en ‘Jump (for my love)’ uit 1983, volgden een aantal jaar na Bonnie Pointers vertrek.

„Onze familie is kapot van Bonnie’s overlijden, namens de hele familie vraag ik om jullie gebeden”, aldus zus Anita. „Bonnie was mijn beste vriendin, ik mis haar nu al.” Bonnie is de tweede Pointer-zus die overlijdt. In 2006 stierf June aan de gevolgen van kanker.

Een optreden van de vier oorspronkelijke Pointer Sisters in 1975: