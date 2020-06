Alfred Schreuder per direct weg bij Hoffenheim

Voetbalclub TSG Hoffenheim heeft besloten het contract met de Nederlandse coach Alfred Schreuder per direct te ontbinden. Ideeën over de toekomst van de Duitse club zouden teveel uit elkaar liggen. Dat maakte de voetbalclub dinsdag op de eigen website bekend. De 47-jarige Schreuder had eigenlijk een contract tot de zomer van 2022.

Het Duitse Hoffenheim staat op de zevende plaats in de Bundesliga en doet nog mee om de plekken die recht geven op Europees voetbal volgend seizoen. Sinds de competitie half mei weer werd hervat, heeft de club één van de vijf wedstrijden verloren.

Hoffenheim-topman Peter Görlich zegt dat Schreuder de club heeft „gestabiliseerd”. Het meningsverschil over de richting die moet worden ingeslagen kan echter niet worden overbrugd. „Het is niet ongebruikelijk in het professionele leven om verschillende meningen te hebben. Je moet dan eerlijk tegen elkaar zijn en de juiste consequenties trekken,” schrijft de in Barneveld geboren Schreuder. Met de Nederlander vertrekt ook zijn broer en assistent, de 48-jarige Dick Schreuder.

Opleidingsprogramma

Hoffenheim heeft een eigen opleidingsprogramma voor trainers en coaches. In de vier wedstrijden die nog gepland staan zullen eigen trainers uit dit programma worden ingezet, waarna volgend seizoen een nieuwe coach wordt aangesteld.

Schreuder volgde in juli vorig jaar Julian Nagelsmann op als hoofdtrainer van de Duitse voetbalclub. Daarvoor was hij assistent bij Ajax van hoofdtrainer Erik ten Hag. Ook werkte hij bij Vitesse en FC Twente.