Actrice en regisseur Marion Hänsel overleden

De Belgische Marion Hänsel, regisseur en actrice, is overleden op 71-jarige leeftijd. Dat meldde het Belgische RTBF maandagavond. Hänsel verwierf onder andere bekendheid met haar film Dust, een bewerking van een boek van de Zuid-Afrikaanse schrijver en nobelprijswinnaar J.M. Coetzee. Hiermee won zij een Zilveren Leeuw op het Venetiaanse Filmfestival in 1985.

De in 1949 in Marseille geboren Hänsel groeide op in Antwerpen en begon haar carrière door te spelen in theaters, waarna ze haar vaardigheden verfijnde in New York. In de jaren zeventig en tachtig acteerde ze in enkele films, maar ze werd groot met het schrijven en regisseren van meer dan tien films. Daarnaast werkte ze mee aan tientallen films en documentaires. In haar film Il Maestro (1990) speelde de wereldberoemde Franse chansonzanger Charles Aznavour.

De films van Hänsel kenmerken zich door de poëtische vertelvorm, waarin in de details subtiele boodschappen worden overgebracht. Haar eennalaatste speelfilm, En Amont de Fleuve, kwam eind 2016 uit. Die vertelde het verhaal over twee halfbroers die na de dood van hun vader een reis maken door de overweldigende Kroatische natuur naar het klooster waar hij is overleden. In 2020 maakte ze haar laatste film, een autobiografisch verhaal waartoe ze geïnspireerd raakte door een verblijf in het ziekenhuis voor een hartoperatie.

Het is niet bekend waaraan Hänsel is overleden.