‘Aantal gemeentes met ballonnenverbod sterk toegenomen’

Het aantal Nederlandse gemeentes met een verbod op het oplaten van ballonnen is afgelopen jaar toegenomen tot 41 procent. Vorig jaar gold nog in 17 procent van de gemeentes een dergelijk verbod, het jaar daarvoor in 5 procent. Dat stelt Stichting De Noordzee, die zich actief bezighoudt met het stimuleren van ballonnenverbod.

Voornamelijk kustgemeentes hebben een verbod doorgevoerd: in de provincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland gaat het om meer dan de helft van de gemeentes. Volgens Ewout van Galen, woordvoerder van Stichting De Noordzee, is dat goed nieuws. „Aan de kust is er kans dat de ballonnen in zee terechtkomen, waarna ze door zeedieren worden opgegeten.”

De stichting heeft in het afgelopen jaar contact gezocht met gemeentes waar nog geen verbod was, waarbij ze probeerden dit op de agenda te zetten. „Over het algemeen zijn mensen best welwillend,” vindt Van Galen. Dat blijkt ook uit de manier waarop er afgelopen jaar op een motie over een verbod werd gestemd in bijvoorbeeld het Noord-Hollandse Bergen: daar stemden alle partijen in de gemeenteraad voor.

In de provincie Limburg is het laagste aantal gemeentes met een ballonnenverbod. Wel geldt daar in een aantal gemeentes een ontmoedigingsbeleid. De Partij voor de Dieren pleit voor een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen. De motie die zij hierover indienden in september 2019 werd verworpen na tegenstemmen door CDA, PVV, FvD, D66, ChristenUnie, VVD, Denk en SP.