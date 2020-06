VVD en CDA blokkeren hoorzitting over luchtvaart en corona

Er komt voorlopig geen hoorzitting over de veiligheid en toekomst van de luchtvaartsector in Nederland. Een voorstel van Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) voor een rondetafelgesprek hierover op 17 juni werd maandag afgeschoten. VVD en CDA stemden voor de tweede maal tegen de wens van hun coalitiegenoten D66 en ChristenUnie. Ook de PVV was tegen.

Bij linkse partijen bestaat al langer de behoefte om zo snel mogelijk te praten over de gevolgen van het coronavirus voor de luchtvaartsector. Het voorstel van Bruins kreeg naast D66 steun van GroenLinks, SP en PvdA. De partijen wijzen op het maatschappelijk debat dat is ontstaan over de schijnbare uitzonderingspositie van de sector in coronatijd. Nu reizen naar het buitenland vanaf 15 juni weer kan, vragen veel Kamerleden zich af wat de risico’s op besmettingen in een vliegtuig zijn. Het voorstel van Bruins was daarom om deskundigen en luchtvaarteconomen samen met betrokken partijen, waaronder KLM en Schiphol, aan het woord te laten in de Tweede Kamer.

‘Ontzettend jammer’

D66-Kamerlid Jan Paternotte reageert teleurgesteld over het besluit van de VVD en het CDA. „Er is een nieuwe situatie ontstaan in de luchtvaartsector, die door het coronavirus in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is beland. Dat levert belangrijke vragen op over hoe nu verder. Ik vind het ontzettend jammer dat het niet doorgaat.”

Volgens het CDA is een los rondetafelgesprek echter niet nodig. Zij willen net als coalitiegenoot VVD wachten op het advies van het RIVM, dat gevraagd is om een advies uit te brengen over onder meer het nut van mondkapjes in een vliegtuig. Daarnaast is er de Luchtvaartnota 2020-2050, waarin de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland zijn vastgelegd.

„Wij hebben heel veel moeite met de datum van 17 juni”, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. „Afgelopen donderdag is de veiligheid van vliegen uitgebreid aan bod gekomen in het Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het coronavirus.” Amhaouch wijst erop dat minister De Jonge van Volksgezondheid toen de toezegging heeft gedaan dat hij advies inwint bij het RIVM. „Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende technische briefing van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ook loopt er nog een consultatie over de Luchtvaartnota. De Tweede Kamer moet tot die tijd wat afstand nemen.”

Volgens experts van het RIVM is de kans dat één persoon een heel vliegtuig besmet buitengewoon klein. De anderhalvemeterregel hoeft daarom niet per definitie te gelden in de luchtvaart, zei Van Dissel zondag tegen de NOS. Wel erkent de viroloog dat de veiligheid „nooit honderd procent zal zijn”.