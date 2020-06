Turks arrestatiebevel voor 149 vermeende Gülen-aanhangers

Turkije heeft maandag arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 149 vermeende aanhangers van de Gülen-beweging. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu, die de beweging een „terroristische organisatie” noemt. Het gaat voornamelijk om personeel van de veiligheidsdiensten dat volgens Ankara betrokken was bij de mislukte staatsgreep in 2016.

Het betreft ondermeer 74 agenten van het korps in de provincie Balikesir in West-Turkije die contact zouden hebben gehad met Gülen-imams. Zij werden eerder allemaal al ontslagen. Daarnaast zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 33 mensen in de provincie Gaziantep, onder wie 24 personeelsleden van veiligheidsdiensten, die nog wél werkzaam waren. In de provincie Bursa heeft justitie daarnaast de arrestatie van 42 Turken bevolen die gebruik maakten van het versleutelde communicatieprogramma dat de Gülen-beweging zou gebruiken. Onder hen zijn zes militairen.

In juli 2016 probeerden militairen in Ankara de macht over te nemen. Bij die mislukte couppoging kwamen ruim 250 mensen om het leven. Sindsdien vervolgen de Turkse autoriteiten op harde wijze vermeende volgelingen van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten in ballingschap verblijft. Gülen zelf ontkent iedere betrokkenheid bij de staatsgreep.