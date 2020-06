Rijk en Zeeland bespreken ‘breed’ compensatiepakket

De provincie Zeeland en het Rijk hebben „een paar stappen” gezet bij de onderhandelingen over de compensatie voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dat zei de ‘speciale adviseur’ van het kabinet, voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, maandagavond na afloop van een beraad in Middelburg tussen staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA), de provincie Zeeland, het waterschap en de gemeente Vlissingen. „Ons doel is een samenhangend pakket dat leidt tot structuurversterking van de economie van Zeeland”, aldus Wientjes. „Het is een totaalpakket, dat wil zeggen het antwoord op de vraag wat er nog ontbreekt in deze provincie. Het is nooit de bedoeling geweest om een paar leuke dingen te vinden en wat geld over de schutting te gooien om Zeeland er wat mee te laten doen.”

Vorige week lekte een deel van de plannen uit. Er zou een extra beveiligde gevangenis komen met een bijbehorende extra beveiligde rechtbank en er zou een betere spoorverbinding met de Randstad in het verschiet liggen. „Ik ga niet zeggen wat er in het pakket zit”, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde (VVD). „Maar we hebben in goede harmonie gesproken over een veel breder pakket dan wat er nu aan geruchten is verspreid. We zijn positief. Maar er moeten nog behoorlijk wat details worden besproken.” Knops hoopt dat er eind deze maand een akkoord ligt.

Teleurgestelde reactie

Intussen reageren veel Zeeuwen al teleurgesteld op de uitgelekte voorstellen. Met name de komst van een gevangenis wekt op sociale media hoon: kennelijk is Zeeland alleen goed genoeg voor instellingen die in andere delen van het land niet gewenst zijn. „Dit is niet waar Zeeuwen blij van worden”, zegt Ad van Broekhoven, een van de initiatiefnemers van een petitie tegen de voorstellen. „Blijkbaar wordt Zeeland niet als volwaardig gezien en gebruikt om incourante en elders ongewenste diensten te ‘dumpen’”, aldus de petitie. Er zijn volgens Van Broekhoven allerlei alternatieven. „Wat hier in Zeeland heel gevoelig ligt, is de tol voor de Westerscheldetunnel. Die tunnel moet tolvrij worden gemaakt, zodat Zeeuwen niet hoeven te betalen om naar huis te komen.” Ook noemt hij een pretpark, „een Efteling 2.0”, dat kan bijdragen aan de „leefbaarheid” van Zeeland gedurende het gehele jaar. „Nu is alles nog steeds gericht op het hoogseizoen in de zomer, als de toeristen komen.” De leefbaarheid zou ook gediend zijn met een educatief maritiem instituut of museum in Vlissingen. „Of met een dependance van het Rijksmuseum in Amsterdam.”

Het ging, tot de coronacrisis, „redelijk goed” met de economie van Zeeland door de mondiale hoogconjunctuur, zo meldde Berenschot vorige maand in een rapport. Maar „structureel” is de „weerbaarheid” van de Zeeuwse economie „verontrustend”: de concurrentiekracht lijdt onder een matige bereikbaarheid, onvoldoende „innovativiteit” en „krapte op de arbeidsmarkt”. Het rapport noemt als prioriteiten voor Zeeland „water, energie en voedsel”. Daarvoor zou meer kennis naar Zeeland moeten komen, en meer bedrijvigheid.