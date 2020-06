Recyclers raken plastic niet kwijt

Het is een beroerde samenloop van omstandigheden voor de recyclingindustrie: de lage olieprijs en de dalende vraag naar plastics door de coronacrisis.

„We verkopen nog maar de helft vergeleken met deze tijd vorig jaar”, zegt Ben Kras, voorzitter van NRK Recycling, belangenbehartiger voor de kunststof recyclingindustrie. Volgens Kras liggen er bij Nederlandse kunststofrecyclebedrijven meer dan duizend big bags vermalen plastic te wachten, soms zelfs op de parkeerplaats.

De Duitse automobielindustrie maakt onder meer bumpers vaak van gerecycled plastic, maar door de pandemie worden minder auto’s verkocht. De bloemenindustrie gebruikt gerecycled plastic voor verpakkingen, maar heeft ook minder klanten. En in de verpakkingsindustrie stapten verschillende producenten over naar plastic dat wordt gemaakt op basis van olie, vanwege de lage prijs.

Bedrijfs- en huishoudelijk afval wordt op milieustraten ingezameld en door recyclingbedrijven schoongemaakt, gesorteerd en vermalen tot kunststofrecyclaat of maalgoed. Minder gerecycled plastic betekent meer uitstoot, zegt Kras. Doordat wordt gekozen voor plastics op basis van olie en doordat er kunststofafval wordt verbrand dat anders hergebruikt zou worden.

Helpt het dat de olieprijs inmiddels weer aan het stijgen is? „Nog niet”, zegt Kras. „Normaal gesproken is virgin plastic [op basis van olie] rond de 30 procent duurder dan wat wij aanbieden. Nu is de prijs zelfs lager dan de kostprijs voor gerecycled plastic.”

Volgens Kras houden sommige bedrijven het niet lang vol. „Een aantal recyclers heeft al extra leningen moeten aanvragen. Als een klant een kliko kan maken met een grondstof uit olie voor 70 cent per kilo, of met een gerecycelde grondstof voor 85 cent – met ook nog een iets minder constante kwaliteit – dan is de keuze snel gemaakt.”

Volgens de branche maakt de situatie pijnlijk duidelijk dat de markt zichzelf niet reguleert. „Uiteindelijk gaat het om de prijs”, zegt Kras. „Terwijl er in Europees verband is afgesproken dat er meer gerecycled moet worden.” De branche wil dat er een verplichting komt om een bepaald percentage recyclaat plastic te gebruiken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) is voorstander, maar zegt dat dit in Europees verband geregeld moeten worden.

Verder vraagt de bedrijfstak om steun in de vorm van een kosteloze lening. Van Veldhoven laat via een woordvoerder weten dat het lastig is om één bedrijf te helpen vanuit de overheid, omdat er dan snel sprake is van staatssteun. „We bespreken momenteel de uitdagingen waar de branche voor staat en zoeken samen naar oplossingen.”