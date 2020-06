Zoals vaker gebeurt, vinden de uitersten van het politieke spectrum elkaar in hun gemeenschappelijke afkeer van het centrum. Het mondkapje is, als het zichtbaarste resultaat van het regeringsbeleid, het symbool geworden van gehoorzaamheid en het doelwit van rebellie. Vorige week betoogden rechtse en extreem-rechtse leiders in Rome demonstratief zonder mondkapjes tegen de vrijheidsbeperkingen. Overal in Genua zie ik affiches van extreem-linkse organisaties en anarchisten die het volk oproepen om de mondkapjes af te doen.

Ook minder politiek gemotiveerde rebellen, zoals de dronkenlappen van de nacht, komen in opstand tegen de plicht om mondkapjes te dragen. Gisterennacht hoorde ik een hoog oplopende ruzie voor de bar onder ons raam tussen een serveerster, die schreeuwde dat het ging om respect voor anderen, en een klant, die met dubbele tong grote woorden als ‘democratie’ en ‘mensenrechten’ bezigde en weigerde zijn mondkapje voor te binden. Hij kwam er niet meer helemaal uit. Zijn betoog weigerde coherent te worden. Maar de overtuiging van zijn eigen gelijk was er niet minder om.

De juniregens hebben de hoop op een toeristische invasie van de Ligurische stranden in het eerste weekend sinds de heropening van de regio’s weggespoeld. Maar nog voordat de eerste druppels vielen, leidde het vooruitzicht van de komst van honderdduizenden Milanezen tot onblusbare polemieken.

Het regiobestuur en de strandtenthouders doen er alles aan om hen naar het zuiden te lokken. Maar Lombardije is nog steeds het meest besmette gebied, op het randje van kritiek, en wie geen economisch belang heeft bij hun komst, wil noorderlingen weren. Op sociale media nam dit protest onsmakelijke vormen aan. Zo zijn we weer waar we drie maanden geleden begonnen: bij haat jegens de zelfzuchtige Milanezen die hun arrogante betonnen metropool willen ontvluchten en denken dat het hun recht is om het zuiden te komen besmetten.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

