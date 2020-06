Nieuw-Zeeland viert feest: coronavrij

Nieuw-Zeeland bereikte maandag een mijlpaal waar de meeste andere landen in de wereld alleen nog maar van kunnen dromen: het lijkt – op dit moment – coronavrij te zijn. Maandag werd de laatste patiënt genezen verklaard, nieuwe besmettingen zijn al ruim twee weken niet geconstateerd.

Terwijl De Nederlandsche Bank op dezelfde dag bekendmaakte dat de scenario’s voor de Nederlandse economie negatiever lijken uit te pakken dan gedacht, gaf de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (39) groen licht om het gewone leven te hervatten. Voorbij is het afstand houden, bedrijven mogen weer op hun oude capaciteit aan het werk, de rugbystadions weer gevuld, bruiloften mogen weer groots gevierd worden. Dit alles „zonder beperkingen”, verklaarde de premier op een persconferentie.

Ardern waarschuwde wel dat er zich „bijna zeker” nieuwe besmettingen zullen voordoen. „Dat is dan geen teken dat we hebben gefaald, dat hoort nu eenmaal bij dit virus.” Ze benadrukte dat de uitroeiing van het virus niet op een zeker moment een feit is, maar een kwestie van „voortdurende inspanning”.

Maar op dit moment overheerst de vreugde. Ardern, die graag stukjes privéleven deelt met de bevolking, vertelde dat ze een dansje had gedaan in haar woonkamer toen ze hoorde dat de laatste patiënt, een vrouw uit Auckland, 48 uur geen symptomen had vertoond. De New Zealand Herald juichte: „Terwijl wij down under feest vieren, kijkt de wereld verwonderd naar onze resultaten en worden wij Kiwi’s en onze regering overladen met lof.”

Het coronavirus heeft in Nieuw-Zeeland 22 van de vijf miljoen inwoners het leven gekost. In totaal raakten 1.504 mensen besmet of waarschijnlijk besmet. Ruim een derde van hen bracht de ziekte uit het buitenland mee, nog eens een derde liep het virus op door contact met zo’n persoon. De verspreiding onder de bevolking is dus relatief klein geweest. Van slechts 87 dragers is onbekend waar zij het virus hebben opgelopen.

Keuzes betalen zich uit

De afgelegen ligging en het lage inwoneraantal verklaren waarschijnlijk een deel van het Nieuw-Zeelandse succes. Van de selecte groep van negen landen die nu coronavrij zouden zijn, zijn er zes eilandstaten. De andere drie zijn Montenegro, Eritrea en Vaticaanstad.

Daarnaast ziet het ernaar uit dat de regering-Ardern aan het begin van de pandemie keuzes heeft gemaakt die zich nu uitbetalen. Nieuw-Zeeland zette in op vernietiging van het virus, niet op een beheersbare verspreiding, zoals bijvoorbeeld Nederland deed. Dat betekende een vroege, strenge lockdown – met waarschijnlijk een ernstige recessie als gevolg. Maar het resultaat is ook dat de economie nu weer volop kan draaien, als de vraag tenminste aantrekt.

Ook voor de premier zelf en haar Labour Party is dat goed nieuws. Volgens een opiniepeiling van half mei zou de partij op 60 procent van de parlementszetels kunnen rekenen, tegenover 37 procent nu. Over drie maanden zijn er al verkiezingen, maar het is afwachten of de steun voor Labour zo groot zal blijven; werkloosheid komt na de klap.

Om de kans op nieuwe uitbraken te minimaliseren heeft Ardern besloten dat het Nieuw-Zeelandse geluk de komende tijd een exclusief feestje is: de grens blijft gesloten voor bezoekers. Alleen Nieuw-Zeelanders en mensen met een verblijfsvergunning mogen naar binnen en ook zij moeten twee weken in thuisquarantaine. Naar Nieuw-Zeeland op vakantie gaan en doen alsof het 2019 is, zit er voorlopig dus niet in.