in

‘De uiteenlopende banen die ik tot nu toe heb gehad, zijn steeds leuker geworden, maar ik ben wel steeds minder gaan verdienen. Ik werkte als producer, coördineerde vrijwilligers op filmfestivals, en was tijdelijk intermediair voor de Noord/Zuidlijn. Daarna zat ik overspannen op de bank. Ik kon me te goed verplaatsen in de mensen die gedupeerd werden toen door de bouw van de metrolijn hun huizen verzakten. Daarnaast waren er familieomstandigheden die veel van me vroegen.

„In 2012 kreeg ik een bottumor. Het heeft lang geduurd tot ik hersteld was. Ik ontvang sinds halverwege 2016 een WIA-uitkering. Daar heb ik het wel even moeilijk mee gehad. Op zo’n moment denk je dat je leven is afgelopen. Want wat ga je doen als je alleen maar pijn hebt? Via revalidatie en meditatie ben ik uiteindelijk enorm opgeknapt, maar 40 uur per week werken zou ik niet meer kunnen. Nu zie ik de WIA als een zegen, hoewel ik er graag vanaf wil.

„In de jaren tachtig draaide ik platen in meerdere clubs, en nog altijd word ik blij van muziek. Dus ik wil mijn geld weer met dj’en verdienen. Ik kreeg van mijn man op mijn verjaardag dj-les, en zou een keer per maand in een club en een sportschool kunnen draaien. Maar door het coronavirus is alles afgelast. Mijn hogere doel is Lowlands. Ook al ben ik al 55, een setje van een uur kan ik perfect.”

uit

‘In het kader van zuinigheid dacht ik laatst: ik doe de vaste telefoon eruit, want het kost 1 euro per keer om te bellen. Maar toen realiseerde ik me dat als je niet met de vaste lijn belt, je wel gewoon bereikbaar bent en het verder niks kost. Dus die hebben we nog, naast onze mobieltjes.

„Onze kinderen (18, 19 en 22 jaar) wonen alle drie nog thuis, dus wat betreft boodschappen tikt dat wel aan. Zeker in deze coronaperiode, nu iedereen zoveel thuis is, wordt er natuurlijk meer gegeten en gedronken. Vooral veel cappuccino’s, we drinken liters melk met elkaar. We doen sindsdien wel slimmer boodschappen: elke zaterdag gaan we naar de Albert Cuyp-markt en halen dan zoveel mogelijk voor de hele week. Dat scheelt een hoop geld. Hier in het centrum van Amsterdam is alles om de hoek, dus je bent heel snel je geld kwijt aan impulsaankopen. Vroeger zei ik om die reden tegen m’n kinderen dat de Intertoys op zondag dicht was.

„Ik zit ook in een panel voor marktonderzoeken, en daar krijg ik zo nu en dan bonnen voor van bol.com of iTunes. Vooral die laatste zijn handig voor het draaien, want daar kan ik nieuwe muziek mee kopen. Mijn man en ik hebben een gezamenlijke rekening en daar gaat alles vanaf, maar mijn man betaalt uiteindelijk het meeste aan de vaste lasten.”

Inkomen: 1.541 euro netto (WIA) Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.143 euro), mobiel drie personen/internet/tv (100 euro), verzekeringen (636 euro), huurauto (26 euro), camper (50 euro), boodschappen (800 euro), abonnementen (60 euro), goede doelen (3 euro), kat (30 euro), toegang dierentuin + tekenles dochter (30 euro), zakgeld drie kinderen (220 euro), sportschool drie personen (56 euro) Sparen: 250 euro voor vakantie en buffer Laatste grote aankoop: noise-cancelling koptelefoon voor dochters verjaardag (259 euro)

