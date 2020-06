Klassieke Britse detective – maar dan echt gebeurd

White House Farm Murders heeft alle elementen van een klassieke Britse tv-detective. Een gruwelijke moordzaak. Een achterdochtige rechercheur die het oordeel van zijn meerdere niet helemaal vertrouwd. En zelfs een idyllisch huis op het fotogenieke platteland in Essex.

Alleen is de vijfvoudige moord die deze zesdelige miniserie reconstrueert, niet verzonnen. De misdaad en daaropvolgende rechtszaak hielden Engeland midden jaren tachtig danig in z’n grip. En nog steeds behoren de ‘White House Farm Murders’, zoals ze in de volksmond heten, tot de meest notoire en gruwelijke moordzaken die het land in de recente geschiedenis heeft gekend.

‘Dit is een waargebeurd verhaal’, opent de serie dan ook iedere aflevering. Met de gebruikelijke kanttekening dat een aantal dingen, voor dramatisch effect, zijn gefingeerd. Maar wie de zaak uit het verleden nog kent, of zich inleest, weet dat scriptschrijver Kris Mrksa niet veel hoefde te verzinnen om er een onderhoudende dramaserie over te maken.

De serie begint in de zomer van 1985. Jeremy Bamber (Freddie Fox), een 24-jarige jongeman van goede komaf met gladde haren, belt in het holst van de nacht de lokale politie. Hij heeft even daarvoor een telefoontje van zijn vader gehad, zegt hij. „Hij klonk doodsbang. Hij zei dat mijn zus gek was geworden, met een geweer.”

Als de politie polshoogte gaat nemen bij de boerderijwoning, ontdekken ze de levenloze lichamen van Nevill en June Bamber, hun dochter Sheila Caffell (Cressida Bonas) en haar zesjarige tweeling Daniel en Nicholas.

Het lijkt een uitgemaakte zaak. Het huis is van binnenuit afgesloten. En het geweer wordt gevonden op het lichaam van Caffell, die vlak daarvoor werd behandeld in een psychiatrische instelling voor haar schizofrenie.

Maar terwijl de lichamen het huis al worden uitgedragen en de bloederige matrassen worden verbrand – er werd in die tijd iets minder nauwkeurig met een plaats delict omgegaan dan we tegenwoordig gewend zijn – is er één koppige rechercheur (een fijne rol voor Game of Thrones’ Mark Addy) die vraagtekens zet bij de moord/zelfmoord-theorie en de verklaring van zoon Jeremy Bamber.

Omdat de White House Farm-moorden in Nederland niet bijster veel bekendheid kennen, zal de serie voor veel kijkers voelen als een klassieke Britse tv-detective. En een aantal belangrijke wendingen in de zaak, zullen zelfs wat cliché kunnen aandoen. Zoals het feit dat de juist al achterdochtige neef en nicht van de Bambers, een aantal belangrijke ontdekkingen doen. Maar soms is de waarheid nou eenmaal vreemder dan fictie.

Serie White House Farm Murders Sinds 5 juni op NPO Plus (betaald). En vanaf maandag 22 juni op NPO2. ●●●●●