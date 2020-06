‘Justitie VS roept prins Andrew op te getuigen in zaak-Epstein’

Justitie in de Verenigde Staten wil dat prins Andrew een getuigenis aflegt in het onderzoek naar de kindermisbruikzaak rond Jeffrey Epstein. De Amerikaanse autoriteiten hebben een formeel verzoek ingediend bij de Britse regering, melden bronnen aan de BBC. Tabloidkrant The Sun kwam maandag als eerste met het nieuws.

De VS doen volgens de BBC een beroep op een Brits-Amerikaans verdrag voor juridische samenwerking. Als Andrew officieel verzocht wordt te getuigen en daar geen gehoor aan geeft, kan hij onder dat verdrag verplicht worden ondervraagd in een Britse rechtbank. Zowel de Amerikaanse als de Britse autoriteiten hebben het nieuws niet officieel bevestigd tegenover de BBC.

Lees ook de necrologie van Jeffrey Epstein: Een ritselaar en seksverslaafde die zich overal uit kon praten

Tot dusver heeft Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth II, alle medewerking geweigerd aan het onderzoek. De Amerikanen willen meer weten over Andrews omgang met de multimiljonair Epstein, die een vriend van hem was. Epstein werd verdacht van mensenhandel en misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Voor hij daarvoor berecht kon worden, pleegde hij vorig jaar zelfmoord in zijn cel.

Prins Andrew kreeg kritiek omdat hij contact bleef houden met Epstein ondanks dat de Amerikaan in 2008 al een celstraf had gekregen voor het betalen van een minderjarig meisje voor seks. Andrew houdt vol dat hij nooit iets heeft gemerkt van Epsteins praktijken. Zelf is de prins ook beschuldigd van misbruik: een van Epsteins slachtoffers zegt dat ze gedwongen seks moest hebben met de Brit. In een geruchtmakend interview ontkende de prins vorig jaar die beschuldiging. Naar aanleiding van de ontstane ophef legde Andrew in november zijn publieke taken voor het koningshuis neer.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl