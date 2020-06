Journalistieke prijs Tegel voor onthullingen NOS en NRC over Hawija

Kees Versteegh en Jannie Schipper van NRC en Ben Meindertsma en Lex Runderkamp van de NOS hebben een Tegel gewonnen voor hun primeurs over Hawija. De journalisten van NRC en NOS legden bloot dat bij een bombardement van Nederlandse F16’s in Irak in 2015 zeventig burgers omkwamen. De vier wonnen de journalistieke vakprijs in de categorie nieuws.

Maandag werden de journalistieke prijzen uitgereikt in een alternatieve ceremonie – in de vorm van een talkshow vanuit Den Haag met veel webcambeelden. Vanwege de coronacrisis verviel de feestelijke uitreiking. ’s Middags werden zeven prijzen uitgereikt; ’s avonds volgen nog zes prijzen. In totaal zijn 450 journalistieke producties ingestuurd – van interviews en achtergrondverhalen tot audiovisuele producties en podcasts.

Ook NRC-redacteuren Clara van de Wiel en Hugo Logtenberg wonnen een Tegel. Dat werd vorige week al bekendgemaakt. In de categorie achtergrond kregen zij een prijs voor hun verhaal over het ernstige seksueel grensoverschrijdende gedrag van UvA-hoogleraar B.

Maandagmiddag wonnen ook deze producties een Tegel:

Verslaggeving

Yelle Tieleman, Peter Koop, Carla van der Wal en Tobias den Hartog van het AD kregen de prijs voor hun verslaggeving na de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019.

Buitenland

Siebe Sietsma en Luuk Mulder van Nieuwsuur wonnen in de categorie buitenland voor hun productie Paspoorthandel vanuit Malta.

Interview

Coen Verbraak kreeg de Tegel voor het beste interview. Hij interviewde Nederlandse veteranen van de oorlog in Indië. In Onze Jongens op Java (BNNVARA) liet hij „mannen aan het woord op de drempel van de dood”, aldus Verbraak. De programmamaker vertelde tijdens de uitreiking dat hij werkt aan een soortgelijke drieluik over Srebrenica.

Storimans

De prijs voor beste camerawerk, genoemd naar de overleden cameraman van RTL Nieuws Stan Storimans, ging naar Ruben Cox (NOS) voor zijn werk over de behandeling van kanker en de kwaliteit van leven.

Publieksprijs

Ruim 2.200 van de 13.500 uitgebrachte stemmen gingen naar een gezamenlijke productie van Pointer (KRO-NCRV), Reporter Radio en Follow the Money over ‘zorgcowboys’, over marktwerking in de gezondheidszorg.