Ook delinquenten hebben soms specialistische medische zorg nodig. Bij een bezoek aan het ziekenhuis zie ik een man, geflankeerd door twee geüniformeerde, gewapende bewakers. Bij de lift staat een coronacoördinator van het ziekenhuis. „Maximaal twee personen tegelijk in de lift”, zegt hij. „Dat gaat ’m niet worden”, antwoordt een bewaker. Kennelijk wordt de boef te gevaarlijk geacht om met één bewaker in de lift te staan. De coronacoördinator denkt even na. „Behoort u tot dezelfde huishouding?” vraagt hij dan. De boef en zijn bewakers moeten hard lachen: „Dat kun je wel zeggen, ja!”. Ze mogen met z’n drieën in de lift.

