Duitser die aanslag op moslims wilde plegen aangehouden

In het Duitse dorp Hildesheim is zaterdag een 21-jarige man aangehouden die op internet had gedreigd een aanslag „van Christchurch-achtige proporties” te plegen op moslims in Duitsland. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Nedersaksen maandag bekendgemaakt. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn meerdere wapens aangetroffen.

De man uitte zijn dreigement volgens het Openbaar Ministerie in een chatroom, waarop een medebezoeker de autoriteiten waarschuwde. De verdachte zei nadrukkelijk de aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch te willen nabootsen. Daarbij kwamen in maart vorig jaar 51 moskeebezoekers om het leven.

De man zou een grootschalige aanslag met zoveel mogelijk islamitische slachtoffers willen plegen, om zo wereldwijde media-aandacht te krijgen. Volgens Duitse media is hij op eind mei al eens aangehouden en is hij toen in een kliniek psychisch onderzocht. Op basis daarvan wilde de rechtbank aanvankelijk geen arrestatiebevel uit te vaardigen. Nadat zijn dreigement vrijdag concreet werd, is hij binnen 24 uur alsnog aangehouden.

Tijdens de arrestatie en huiszoeking bij de man zijn behalve de wapens – waarvan de politie niet wil zeggen wat het precies zijn – ook databestanden gevonden die wijzen op een extremistisch rechts wereldbeeld. Volgens de autoriteiten in Celle was de jongeman extreem gevaarlijk.