DNB: klap door coronacrisis is bijna twee keer zo zwaar als die van kredietcrisis

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6,4 procent. Dit is de verwachting die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag heeft uitgesproken in haar halfjaarlijkse raming. Een „historisch dieptepunt”, zei DNB-directielid Olaf Sleijpen tijdens een persconferentie.

De economische klap door de coronacrisis is „bijna twee keer zo zwaar als die van de kredietcrisis”, aldus Sleijpen. DNB verwacht dat halverwege 2020 „langzaam maar gestaag” herstel intreedt, resulterend in een groei van het bruto binnenlands product met 2,9 procent in 2021 en 2,4 procent in 2022.

Scenario’s

Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de coronapandemie, en ook over de ontwikkeling van de wereldeconomie, presenteerde DNB naast de basisraming ook een gunstiger en een ongunstiger scenario. In het gunstige scenario krimpt het bbp dit jaar met 3,4 procent, in het ongunstige scenario – dat inktzwart is te noemen – met 11,8 procent.

De risico’s zijn „neerwaarts”, zei Sleijpen. Dat betekent dat de kans op grotere krimp en trager herstel dan in het basisscenario aanzienlijk is. In dit basisscenario gaat DNB ervan uit dat de verspreiding van het coronavirus in het tweede kwartaal onder controle is en dat in 2021 een vaccin of een medicijn tegen Covid-19 wordt gevonden. „Eigenlijk gaat het scenario ervan uit dat vanaf nu alles goed gaat, ook in de rest van de wereld”, zei Sleijpen. Maar in sommige delen van de wereld loopt het aantal besmettingen nu snel toe. „Dat kan de wereldhandelsgroei gaan raken.” Nederland is traditioneel zeer afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldhandel.

Tweede kwartaal

DNB zit met haar ramingen aan de sombere kant van de vier scenario’s die het Centraal Planbureau eind maart presenteerde. In het gunstigste scenario van het CPB komt de bbp-krimp dit jaar uit op 1,2 procent, in het ongunstigste op 7,7 procent. Inmiddels is duidelijk hoe de coronacrisis de economie juist ook in het tweede kwartaal lamlegt. Het producentenvertrouwen in de industrie daalde in april naar een niet eerder voorgekomen dieptepunt van -28,7, schrijft DNB in de raming. Het consumentenvertrouwen daalde van -2 in maart naar -31 in mei, de grootste afname in twee maanden tijd sinds het begin van de meting in 1986.

Het grootste effect van de coronaschok op de werkloosheid zal met vertraging optreden, denkt DNB. De werkloosheid, die begin dit jaar op een zeer laag niveau van rond de 3 procent lag, loopt dit jaar in het basisscenario van DNB op naar 4,3 procent, en stijgt volgend jaar verder naar 7,6 procent.

„Bedrijven zullen niet zo snel al hun mensen ontslaan, want ze weten hoe moeilijk het is om in goede tijden weer personeel te vinden”, aldus Sleijpen. Ook kunnen de meeste contracten niet snel worden ontbonden, zei hij. Intussen kampen veel zzp’ers met fors gedaalde omzet, wat te zien is aan het grote beroep dat ze doen op inkomenssteun van de overheid.

Huizenprijzen stijgen nog

Tot dusverre lijken de effecten van de Covid-19-schok op de woningmarkt beperkt, merkt DNB op. De huizenprijzen zullen dit jaar zelfs nog stijgen (met 4,3 procent in het basisscenario), onder meer door de krapte op de huizenmarkt. In 2021 en 2022 zullen de woningprijzen wel dalen, met respectievelijk 2,1 en 3,7 procent, verwacht DNB. Het gedaalde consumentenvertrouwen, de opgelopen werkloosheid en de lagere inkomensgroei gaan dan de woningprijzen drukken, denkt DNB.

Om verdere economische schade door het coronavirus te beperken, adviseert de centrale bank de overheid veel op het virus te testen en beperkingen gericht door te voeren. „Gerichte contactbeperkende maatregelen, waarbij alleen positief geteste mensen in quarantaine worden geplaatst, drukken de economische kosten drastisch omlaag en helpen bij een ordelijke versoepeling van de maatregelen”, rapporteert DNB.